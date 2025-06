CHCELA ZABÍJAŤ:Polícia zastrelila ženu, ktorá nožom zranila dvoch ľudí

Mníchov 7. júna (TASR) — Polícia v bavorskej metropole Mníchov použila v sobotu večer strelnú zbraň pri zásahu voči 30-ročnej žene, ktorá okolo 19.45 h v blízkosti námestia Theresienwiese zranila nožom niekoľko okoloidúcich. Informoval o tom denník Bild.



Bezprostredne po postrelení bola útočníčka resuscitovaná a prevezená do nemocnice, kde podstúpila urgentnú operáciu. Podľa informácií Bildu však krátko nato zomrela.



O jej motíve ani o obetiach nebolo bezprostredne nič známe. Na mieste činu sú príslušníci mníchovskej a kriminálnej polície, ktorí oblasť uzavreli.



Stanica Bayerischer Rundfunk (BR) informovala, že k prvému útoku došlo na Westendstraße a k druhému v štvrti Schwanthalerhöhe. Ľahké zranenia pri nich utrpeli 56-ročný muž a 20-ročná žena.



Theresienwiese je priestranstvo s rozlohou 42 hektárov, kde sa od roku 1810 koná najväčší pivný festival na svete Oktoberfest.



Krátko predtým otriasla iná tragédia ďalším nemeckým mestom Passau, kde muž autom vrazil do skupiny piatich ľudí, v ktorej bola aj jeho manželka a päťročná dcéra. Polícia muža na mieste zadržala, pričom nevylúčila možnosť, že tak urobil úmyselne. Počiatočné výsluchy svedkov podľa hovorcu polície naznačili, že príčinou tragédie by mohol byť spor o starostlivosť o dieťa.