Chcem boj o Hrad vyhrať, hovorí český generál Petr Pavel

Praha 29. júna (TASR) - Bývalý predseda vojenského výboru NATO a niekdajší náčelník generálneho štábu českej armády Petr Pavel v stredu potvrdil, že chce kandidovať za prezidenta ČR a zvíťaziť. Informuje o tom spravodajský webový portál iDNES.cz.



Pavlova predvolebná kampaň je podľa jeho slov ešte stále v prípravnej fáze; oficiálne ju hodlá vyhlásiť na konci letných prázdnin. Začiatkom júla zverejní transparentný účet, na ktorý mu budú chodiť sponzorské dary.



"Nebudeme chcieť od nikoho z podporovateľov čiastku vyššiu ako tri milióny korún," oznámil Pavel. Na kampaň pre prvé kolo môžu kandidáti využiť maximálne 40 miliónov korún, pre prípadné druhé kolo ďalších desať miliónov.



"Bežnému občanovi sa limit 50 miliónov na kampaň môže zdať ako veľa peňazí. Ten limit sa však roky nezmenil, takže sa s tým neurobí toľko muziky ako predtým," povedal Pavel.



Ohlásenie kandidatúry vníma ako štart kampane, ktorá je preňho spojená s aktívnym zberom podpisov a jazdením po republike.



Najväčšiu pozornosť chce zamerať na svojho súpera Andreja Babiša, ktorý tiež doteraz neohlásil kandidatúru, ale podľa odhadov má zatiaľ spolu s Pavlom najväčšiu podporu občanov.



Pavel vyhlásil, že Česi si zaslúžia prezidenta, za ktorého sa nebudú musieť v zahraničí hanbiť.



Prezidentské voľby sa uskutočnia 13. a 14. januára 2023. Ak ani jeden kandidát nezíska viac než 50 percent odovzdaných hlasov, druhé kolo sa bude konať 27. a 28. januára. Vyhlásením termínov sa začína zároveň aj predvolebná kampaň, a to oficiálne 1. júla.



Podmienkou účasti na voľbách sú podpisy minimálne 20 poslancov, desiatich senátorov alebo 50.000 občanov. Kandidát musí mať v deň volieb najmenej 40 rokov.



Generál Petr Pavel stál na čele českej armády od júla 2012 do apríla 2015. Má za sebou niekoľko zahraničných misií. V rokoch 1993–1994 bol zástupcom českého vojenského pridelenca v Belgicku, tri roky pracoval na veliteľstve NATO v Holandsku.



V roku 2003 zastupoval českú armádu v americkom štábe protiteroristickej operácie Trvalá sloboda. V septembri 2014 bol zvolený do čela najvyššieho vojenského orgánu NATO, kde pôsobil v rokoch 2015-2018.