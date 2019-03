Chcem pomôcť Ukrajine, tvrdí favorit prezidentských volieb Zelenskyj

Zelenského priaznivci tvrdia, že prináša niečo nové na politickú scénu, ktorá je zdiskreditovaná rokmi vnútorných bojov a korupčnými škandálmi.

Kyjev 6. marca (TASR) - Favorit marcových ukrajinských prezidentských volieb, populárny komik Volodymyr Zelenskyj, v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že kandiduje preto, aby pomohol obyvateľom vojnou zmietanej krajiny.



"Toto nie je vo filmoch, to je skutočný život, ale naozaj chcem pomôcť Ukrajine... Chcem pomôcť našim ľuďom," povedal 41-ročný Zelenskyj po dokončení ďalšej časti komediálneho seriálu Služobník ľudu, kde stvárňuje prezidenta krajiny.



"Ak ľudia vo mňa veria..., možno niečo môžem zmeniť... Prinajmenšom môžem priniesť do politiky čo najviac nových, slušných ľudí," podotkol.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky publikovaných tento týždeň spoločnosťou Rating Group má Zelenskému v úmysle odovzdať svoj hlas 25 percent Ukrajincov. Súčasného prezidenta Petra Porošenka by volilo 16,6 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 16,1 percenta respondentov.



Zelenského priaznivci tvrdia, že prináša niečo nové na politickú scénu, ktorá je zdiskreditovaná rokmi vnútorných bojov a korupčnými škandálmi.



Zelenského kritici však spochybňujú jeho schopnosť viesť krajinu so 45 miliónmi ľudí, ktorá prechádza ozbrojeným konfliktom s proruskými separatistami a súčasne čelí veľmi ťažkej ekonomickej situácii a všadeprítomnej korupcii.



"Nie, nemám žiadne skúsenosti," pripustil, ale zdôraznil, že má "dostatok sily, dostatok energie."



"Nemám všetky vedomosti, ale teraz sa učím... Nechcem vyzerať ako hlupák," doplnil.



"Mám okolo seba ľudí, ktorí chcú prísť a pomôcť... Myslím si, že to môžeme dokázať," vyhlásil.



Sľubuje, že v prípade zvolenia pokročí v implementácii minského mierového procesu, ktorý má ukončiť vojnu s proruskými separatistami na východe krajiny.



Zelenskyj popiera tvrdenia, že je "bábkou" kontroverzného ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského. "Moje uvedenie do politiky nie je spojené s nikoho prianím, ani Kolomojského," zdôraznil pre AFP.



Zelenskyj zároveň kritizoval súčasných politikov, ktorí sa dostali k moci po revolúcii v roku 2014. Podľa neho sa títo ľudia sami "zdiskreditovali".



"S týmito činiteľmi nemá krajina žiadnu nádej," poznamenal.



Zelenskyj okrem iného obvinil prezidentskú administratívu z toho, že organizuje mediálnu kampaň, aby ho "povláčili bahnom". Tajné služby obvinil, že odpočúvajú Porošenkových rivalov.



Prezidentské voľby na Ukrajine sú naplánované na 31. marca. Ak nijaký kandidát nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo volieb. Ústredná volebná komisia zaregistrovala 44 prezidentských kandidátov — 40 mužov a štyri ženy.