Chcete žiť dlhšie? Toto je magický denný počet krokov podľa vedcov

Sydney 24. júla (TASR) - Podľa novej štúdie môže byť 7000 krokov denne dostatočných na ochranu pred mnohými chorobami vrátane demencie, srdcových chorôb či predčasnej smrti. Vyplýva to z analýzy odborníkov z Univerzity v Sydney, ktorú zverejnil časopis Lancet Public Health. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Hoci viacero odborníkov odporúča robiť 10.000 krokov denne, niektorým sa tento cieľ zdá ťažko dosiahnuteľný. Najnovšie výskumy však naznačujú, že aj pri menšom počte je možné dosiahnuť „značné“ zdravotné prínosy.



Vedci zistili, že už 4000 krokov denne znižuje zdravotné riziká v porovnaní s veľmi nízkou úrovňou aktivity. „Hoci 10.000 krokov denne môže byť stále reálnym cieľom pre tých, ktorí sú aktívnejší, 7000 krokov denne je spojené s klinicky významným zlepšením zdravotného stavu a pre niektorých môže byť realistickejším a dosiahnuteľnejším cieľom,“ uviedli autori. Zdôraznili však, že viac krokov prináša viac benefitov.



Odborníci analyzovali dáta z desiatok štúdií z celého sveta, ktoré sledovali desaťtisíce dospelých. Zistili, že ľudia, ktorí denne nachodili 7000 krokov, mali o 25 percent nižšie riziko srdcových chorôb, o 14 percent nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu, o 38 percent nižšiu pravdepodobnosť demencie a o 22 percent nižšie riziko depresie. Zároveň mali títo ľudia o 47 percent nižšiu pravdepodobnosť úmrtia počas sledovaných období v porovnaní s ľuďmi, ktorí nachodili len 2000 krokov denne.



Štúdia zároveň ukázala, že hoci počet krokov nemal vplyv na samotný výskyt rakoviny, ľudia, ktorí nachodili viac, mali o 37 percent nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na toto ochorenie.



Riziko chorôb pritom klesá s každými ďalšími 1000 krokmi denne – až do hranice 12.000 krokov denne. „Dôležitejšie ako presný počet krokov je to... že viac je vždy lepšie a ľudia by sa nemali príliš sústrediť na čísla, najmä v dňoch, keď je aktivita obmedzená,“ doplnil Andrew Scott z britskej Univerzity v Portsmouthe. Zároveň pripomenul, že počítanie krokov je užitočné pri pohybe po vlastných, no nezachytáva aktivity ako cyklistika, plávanie či veslovanie.