Chcú rozvíjať spoluprácu medzi EÚ a Organizáciou turkických štátov

Budapešť 14. mája (TASR) - Maďarsko počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začne 1. júla, urobí všetko pre ďalší rozvoj spolupráce medzi Európskou úniou a Organizáciou turkických štátov, pretože je to v záujme oboch strán. Podľa agentúry MTI to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s generálnym tajomníkom Organizácie turkických štátov Kubaňčbekom Kasymovičom Omuralievom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na spoločnej tlačovej konferencii Szijjártó povedal, že Maďarsko pripisuje mimoriadny význam svojej pozícii pozorovateľa v tejto organizácii, keďže dnešné geopolitické zmeny a výzvy výrazne posilnili význam strednej Ázie a turkického sveta.



Šéf maďarskej diplomacie dodal, že v dôsledku vojny na Ukrajine a sankcií prijatých v reakcii na ňu sa vytvorili a vytvárajú nové obchodné cesty z východu na západ. Zdôraznil, že Európskej únii môže veľa prospieť aj zintenzívnenie spolupráce s turkickými štátmi, čo by mohlo výrazne prispieť k rozvoju konkurencieschopnosti spoločenstva.



Organizácia turkických štátov, predtým známa ako Rada pre spoluprácu turkicky hovoriacich štátov (Turkická rada), bola založená 3. októbra 2009. Členmi Organizácie turkických štátov sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan. Maďarsko a Turkménsko majú v nej štatút pozorovateľa.