Chcú zrýchliť železničné spojenie medzi Madridom a Barcelonou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Madrid 17. novembra (TASR) - Španielsko zmodernizuje svoju vysokorýchlostnú železničnú sieť medzi Madridom a Barcelonou, aby vlaky na nej mohli jazdiť rýchlosťou až 350 kilometrov za hodinu. Informoval o tom v pondelok španielsky minister dopravy Óscar Puente a dodal, že rýchlejšie vlaky na celom svete má len Čína, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Ak sa to podarí, cestovný čas medzi Madridom a Barcelonou sa skráti z takmer troch na menej ako dve hodiny, vyhlásil Puente.

V utorok sa otvorí verejná súťaž v hodnote 2,3 milióna eur na vypracovanie štúdií na štúdie uskutočniteľnosti. Ich súčasťou bude zlepšenie prístupu k staniciam v oboch mestách a pridanie železničných úsekov s cieľom umožniť obchádzanie preťažených oblastí, vysvetľuje Reuters.

Projekt by mal byť podľa ministra dokončený do troch rokov od začiatku výstavby. Neposkytol však informácie o tom, ako dlho potrvá vypracovanie spomínaných štúdií.

Španielsko má podľa agentúr najviac vysokorýchlostných železničných tratí v Európskej únii. DPA pre porovnanie uvádza, že nemecké vlaky dosahujú v súčasnosti rýchlosť 300 kilometrov za hodinu a francúzske TGV maximálnu rýchlosť 320 kilometrov za hodinu.
