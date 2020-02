Chemickú spoločnosť z USA obvinili vo Francúzsku za ekologické škody

Paríž 27. februára (TASR) - Francúzska prokuratúra vzniesla obvinenie voči francúzskej dcérskej spoločnosti americkej chemickej firmy Lubrizol v súvislosti s mohutným požiarom, ktorý vlani v septembri zachvátil chemickú továreň v severnom Francúzsku a mal za následok znečistenie životného prostredia v okolí.



Ako vo štvrtok uviedla agentúra AFP, Lubrizol vlastní americký miliardár Warren Buffett. Voči jej francúzskej "dcére" vzniesla francúzska prokuratúra obvinenie zo znečistenia životného prostredia a z nedodržania bezpečnostných noriem pre potenciálne nebezpečné priemyselné areály.



Požiar si nevyžiadal žiadne obete na životoch a hasičom sa ho podarilo zlikvidovať. Aj po uhasení požiaru sa však obyvatelia sťažovali na pretrvávajúci silný zápach po spálenine i na popolček a sadze, ktoré ich dráždia pri dýchaní.



Splodiny horenia v ovzduší a sadze detekovali v 39 obciach a mestách regiónu. Viacerí ľudia pre to museli navštíviť lekára.



Veľké škody po požiari hlásili aj chovatelia dobytka, ktorí boli nútení vylievať nadojené mlieko, i poľnohospodári.



Chemička Lubrizol bola zaradená do vyššej rizikovej kategórie podľa európskeho klasifikačného systému, používaného v rámci prevencie nehôd týkajúcich sa nebezpečných látok.



Francúzske médiá pripomenuli fakt, že továreň Lubrizol v Rouene je závodom typu Seveso, v ktorých blízkosti by sa nemali nachádzať obytné zóny. V Rouene však táto požiadavka nie je splnená.



Príčinami a následkami požiaru v chemickej továrni Lubrizol sa zaoberala aj parlamentná komisia. Jej vznik vznik iniciovali najmä ľavicoví poslanci, keď sa objavili informácie, že počas požiaru v továrni zhorelo vyše 5000 ton chemických produktov.



Okrem toho obyvatelia regiónu kritizovali miestne úrady i vládu za neadekvátnu reakciu na havarijnú situáciu, keď napríklad s oneskorením vydali nariadenie o zatvorení škôl a školských zariadení. Pod týmto tlakom potom vláda zverejnila požadované informácie o chemických látkach nachádzajúcich sa v továrni pred požiarom.