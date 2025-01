Chemnitz sa zhostil mandátu Európskeho hlavného mesta kultúry

Chemnitz 19. januára (TASR) - Východonemecké mesto Chemnitz sa v sobotu 18. januára oficiálne stalo Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2025. Na otváracom ceremoniáli sa podľa nedeľných vyjadrení tamojších úradov zúčastnilo približne 80.000 ľudí, píše TASR na základe agentúry DPA.



Otváracie slávnosti sa konali na viacerých miestach. Zorganizovalo ich zhruba 2000 mestských zriadencov, ktorým pomáhalo aj približne 450 dobrovoľníkov.



Pod mottom "Nevidené C", ktoré podľa DPA odkazuje na menej známe postavenie mesta v zahraničí, sa má v Chemnitzi v priebehu roka 2025 uskutočniť vyše 200 väčších akcií a 1000 sprievodných podujatí. Chemnitz, ktorý bol počas socializmu známy ako Karl-Marx-Stadt, má v súčasnosti zhruba 240.000 obyvateľov.



O titul Európske hlavné mesto kultúry 2025 sa delí so slovinským mestom Nova Gorica a jej talianskou "dvojičkou" Goriziou, ktoré ležia na opačných stranách slovinsko-talianskych hraníc.



Oficiálny otvárací ceremoniál v týchto dvoch mestách sa uskutoční 8. februára, v Deň slovinskej kultúry. Obe mestá zároveň v priebehu roka plánujú zorganizovať dovedna približne 400 hlavných a zhruba 800 sprievodných kultúrnych podujatí.



Vlani zdieľali titul Európske hlavné mesto kultúry taktiež tri mestá, a to rakúsky Bad Ischl, estónske Tartu a nórske Bodö.