Cherson už takmer úplne kontroluje ukrajinská armáda

Kyjev 11. novembra (TASR) - Juhoukrajinské mesto Cherson sa v týchto chvíľach nachádza už takmer pod úplnou kontrolou ukrajinskej armády. Podľa fotografií zverejnených na sociálnych sieťach v centre Chersonu veje ukrajinská vlajka. Informovala o tom v piatok britská televízia Sky News, z ktorej čerpala TASR.



Ruská armáda predtým oznámila, že v skorých ranných hodinách dokončila odsun svojich jednotiek z mesta na ľavý breh rieky Dneper. Začala s ním iba v priebehu štvrtka.



Britská televízia sa v správach o situácii v Chersone odvoláva na nemenovaného predstaviteľa mesta. Podľa neho úrady nariadili civilistom ostať vo svojich domovoch, kým ukrajinské jednotky vyhľadávajú prípadných zostávajúcich ruských vojakov. Mnohí ruskí vojaci sa údajne utopili počas presunu cez rieku Dneper.



Na sociálnych sieťach sa v piatok začali šíriť fotografie Antonovského (Antonivského) mosta v Chersone, z ktorého na veľkej dĺžke chýbajú nosníky i piliere. Išlo o strategický cestný most z Chersonu cez rieku Dneper, keďže najbližší cestný most cez tento veľtok sa nachádza vo vzdialenosti viac než 70 kilometrov.



Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré ruské jednotky obsadili na Ukrajine, a to už krátko po začiatku invázie vo februári. Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil stiahnutie sa ruských síl z Chersonu v stredu.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré pred mesiacom Rusko vyhlásilo za anektované.