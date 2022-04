Chersonská oblasť údajne od 1. mája prechádza do rubľovej zóny

Cherson/Londýn 28. apríla (TASR) - Chersonská oblasť na juhu Ukrajiny, ktorú ruské jednotky tento týždeň vyhlásili za "oslobodenú" od ukrajinských síl, začne od 1. mája prechádzať do rubľovej zóny. Podľa britského denníka The Guardian to pre ruské médiá povedal zástupca šéfa proruskej vojenskej a civilnej správy oblasti a predseda výboru na záchranu Chersonskej oblasti Kyrylo Stremousov.



Spresnil, že prechodné obdobie bude trvať asi štyri mesiace, počas ktorých budú v obehu rubeľ aj ukrajinská mena hrivna. Potom sa v regióne bude používať výlučne ruská mena.



The Guardian podotkol, že overiť tvrdenie Stremousova z nezávislých zdrojov v súčasných podmienkach nie je možné.



Ruská armáda tvrdí, že počas špeciálnej operácie na demilitarizáciu Ukrajiny prevzala kontrolu nad celou Chersonskou oblasťou ležiacou na juhu krajiny.



Britský denník napísal, že v stredu sa v centre Chersonu konalo proukrajinské zhromaždenie. Ruskí vojaci na rozohnanie davu civilistov použili slzotvorný plyn a omračujúce granáty, informoval úrad ukrajinskej generálnej prokurátorky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil protesty v Chersone a v nočnom príhovore povedal: "Som vďačný všetkým, ktorí sa nevzdávajú, ktorí protestujú, ktorí ignorujú okupantov a ukazujú marginálnym ľuďom, ktorí sa stali kolaborantmi, že nemajú budúcnosť."



Zelenskyj narážal na správy z Chersonu, podľa ktorých tam Rusko dosadilo Moskve nakloneného primátora. Predchádzalo tomu 25. apríla obsadenie radnice ruskými jednotkami.



V stredu sa v meste malo konať "referendum" o vytvorení tzv. Chersonskej ľudovej republiky - podobnej tým, aké boli vyhlásené v proruských regiónoch Donbasu. Avizovaný plebiscit sa však neuskutočnil. Proruské vedenie z jeho zmarenia obvinilo ukrajinské ozbrojené sily.