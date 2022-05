Chersonská oblasť uzavrela hranicu s územím ovládaným Ukrajinou

Kyjev/Moskva 28. mája (TASR) - Proruské úrady v sobotu uzavreli severné hranice Chersonskej oblasti, čím utečencom znemožnili dostať sa na územie ovládané ukrajinskou vládou.



Ako náhradné riešenie proruské úrady utečencom ponúkli alternatívne cesty cez Krymský polostrov ovládaný Ruskom alebo do tej časti Záporožskej oblasti, kde sú rozmiestnené ruské jednotky, informovala agentúra DPA.



DPA sa vo svojej správe odvolala na vyjadrenie zástupcu šéfa proruskej vojensko-civilnej správy Chersonskej oblasti Kirilla Stremousova, ktorý informoval, že hraničné priechody v smere do Mykolajivskej a Dnepropetrovskej oblasti sú vystavené systematickému ostreľovaniu ukrajinských ozbrojencov.



Podľa jeho slov pri najnovších útokoch z ukrajinskej strany zahynuli civilisti, ktorí na hranici uviazli v nárazníkovej zóne.



"Na Ukrajinu preto neodporúčame cestovať vôbec, pod žiadnou zámienkou. Dostávame veľa hlásení, že miznú muži, ktorých okamžite berú do (ukrajinskej) armády ako ´potravu pre delá´", tvrdí Stremousov.



Nové proruské úrady v Chersonskej oblasti po jej "oslobodení" od ukrajinskej armády prijali sériu iniciatív smerujúcich k jej rusifikácii: zaviedli rubeľ ako lokálnu menu, povzbudzujú obyvateľov, aby si dali vystaviť ruské doklady, a snažia sa dosiahnuť integráciu tohto regiónu do Ruska - aj bez toho, aby tomuto kroku predchádzalo referendum.



Moskva na poslednú z týchto iniciatív reagovala opatrne - hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že o budúcnosti svojej i regiónu by mali rozhodnúť samotní obyvatelia Chersonskej oblasti.



Ukrajinské úrady sa domnievajú, že mesto Cherson od začiatku marca, keď ho obsadili ruské jednotky, opustila približne polovica jeho 280-tisícovej populácie. Z Chersonskej oblasti vycestovala asi pätina obyvateľstva.



DPA pripomenula, že Rusko zaútočilo na susednú Ukrajinu 24. februára, no po neúspešnom pokuse o dobytie hlavného mesta Kyjev a ďalších oblastí sa Moskva sústreďuje na získanie regiónov ležiacich na východe a juhu krajiny, v susedstve samozvaných proruských republík ovládaných separatistami.