Chertoff: Dezinformácie teraz šíri najmä Čína

New York/Bratislava 27. augusta (TASR) – Doteraz sa považovalo za hlavného hráča na poli šírenia dezinformácií Rusko — najmä pri pokusoch ovplyvňovať voľby v iných štátoch —, avšak v poslednej dobe zintenzívnili svoje zahraničné aktivity v oblasti šírenia politického obsahu najmä čínske tajné služby, uviedol vo štvrtok počas virtuálneho summitu Globsec 2020 Bratislava Forum bývalý minister vnútornej bezpečnosti USA Michael Chertoff.



"Čínska špionáž už trvá nejaký ten čas a netýka sa len zvyčajnej špionáže v oblasti národnej bezpečnosti, ale aj špionáže pre komerčné účely," pokračoval Chertoff.



Podľa neho si Čína najnovšie vytýčila umelú inteligenciu ako sféru, v ktorej chce dosiahnuť svetové prvenstvo. S veľkou pravdepodobnosťou pri tom využíva aj masové krádeže dát, "ktoré môže použiť na vybudovanie podrobných profilov všetkých Američanov a možno aj občanov mnohých ďalších krajín".



Umelá inteligencia však môže byť využívaná aj na rýchle šírenie falošných správ a dezinformácií. To sa zintenzívnilo aj počas pandémie koronavírusu. Podľa odborníka OSN na kybernetické zločiny Neila Walsha k tomu mohol prispieť aj fakt, že v rámci opatrení proti šíreniu nákazy bolo mnoho ľudí doma a trávilo viac času na internete. "Doma sa cítime bezpečnejšie než v práci alebo v škole, a tak na internete viac riskujeme," povedal Walsh.



Mnoho ľudí si podľa neho myslí, že masívne šírenie falošných informácií je najmä problémom západného sveta alebo hospodársky vyspelých krajín, avšak podľa OSN zasahuje každú krajinu s internetovým pripojením. Výučba kritického myslenia a odhaľovania dezinformácií musí byť preto zavedená v školách pre deti už od raného veku. "Ak sa tomuto problému začneme venovať, keď sú deti na strednej alebo vysokej škole, to už je príliš neskoro. Musí to byť súčasťou učebných osnov a všeobecných zručností," upozornil Walsh.



Obaja odborníci vystúpili v rámci virtuálnej konferencie pod záštitou slovenskej organizácie Globsec, ktorá trvá od 26. do 28. augusta. Predstavitelia z viacerých krajín sveta počas trojdňového podujatia diskutujú o budúcich možných podobách a zmenách globálnej situácie po prekonaní koronavírusovej pandémie.