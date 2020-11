Chicago odporučilo obyvateľom, aby nevychádzali z domovov

Chicago 13. novembra (TASR) - Starostka Chicaga Lori Lightfootová vydala odporúčanie, aby sa ľudia zdržiavali doma, ktoré začne platiť od 16. novembra. Opatrenie prišlo v čase, keď tretie najväčšie mesto Spojených štátov zažíva prudký nárast v prípadoch ochorenia COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Vydávam odporúčanie, aby sa obyvatelia Chicaga zdržiavali doma. Žiadam ich, aby z domu vychádzali len za základnými potrebami, napríklad do práce alebo do školy," uviedla vo štvrtok starostka.



Odporúčanie sa zavádza v období, keď okres County, do ktorého patrí aj Chicago, zaznamenáva sedemdňový kĺzavý priemer 91,6 nových denných prípadov nákazy na 100.000 ľudí. Údaj nad 25 prípadov na 100.000 ľudí znamená, že sa daná oblasť nachádza v najvyššom stupni ohrozenia.



Obyvateľov starostka požiadala, aby neprijímali doma hostí, zrušili oslavy Dňa vďakyvzdania a nikam necestovali.



"Každý z nás musí hneď teraz začať chrániť Chicago, lebo rok 2020 sa zmení zo zlého na ešte horší - budeme svedkami ďalších desaťtisícov infikovaných, preťaženého zdravotného systému a do konca roka zomrie na ochorenie COVID-19 ďalších 1000 Chicagčanov," uvádza sa na webe mesta.



Americký štát Illinois, kde sa Chicago nachádza, hlásil v stredu 12.657 nových prípadov nákazy koronavírusom, ako aj 145 úmrtí. V štáte zaznamenali celkovo 523.840 prípadov infekcie a 10.434 úmrtí.



Illinois na svojom webe občanom štátu odporúča, aby sa nasledujúce tri týždne čo najviac zdržiavali doma. Píše sa tam: "Vychádzajte iba za nevyhnutnými a základnými činnosťami, ako je práca, ktorá sa musí vykonávať mimo domu, alebo testovanie na COVID-19, návšteva lekárne a nákup potravín."



Spojené štáty zažívajú svoj tretí a najhorší vrchol v prípadoch ochorenia COVID-19.



Sedemdňový kĺzavý priemer je v USA v súčasnosti približne 125.000 prípadov nákazy, vyše 65.000 ľudí je hospitalizovaných a sedemdňový priemer úmrtí prekračuje 1000. Ukazujú to údaje od organizácie Covid Tracking Project.