Asuncion 25. decembra (TASR) - Bývalý futbalový brankár Jose Luis Chilavert bude v roku 2023 kandidovať za paraguajského prezidenta. Účastník MS 1998 a MS 2002 to oznámil prostredníctvom twitteru. Svoj program predstaví v najbližších týždňoch, jedným z jeho hlavných bodov by mal byť boj proti korupcii v juhoamerickej krajine.



"Som hrdý na to, že som Paraguajčan. El Chila - kandidát na prezidenta v roku 2023. Dosť bolo korupcie, beztrestnosti a drancovania paraguajského ľudu," napísal na sociálnej sieti 55-ročný Chilavert, ktorého trikrát vyhlásili za najlepšieho brankára podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Na klubovej úrovni zažil najlepšie roky kariéry v drese argentínskeho Velezu Sarsfield. Chilaverta zdobila výborná kopacia technika. Z priamych kopov a penált strelil celkovo 62 gólov, z toho osem za paraguajský národný tím. Držal rekord v počte gólov strelených brankárom až do roku 2006, keď ho predstihol Brazílčan Rogerio Ceni.