Chlapca, ktorý prežil pád lanovky, presunuli z JIS na bežné oddelenie

Rím 1. júna (TASR) - Päťročného chlapca, ktorý ako jediný prežil nedávny pád lanovky v severnom Taliansku, premiestnili v utorok po obede z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné nemocničné oddelenie. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu turínskej nemocnice, v ktorej je Eitan hospitalizovaný, o tom informovala agentúra AFP.



Kabína lanovky spájajúcej mestečko Stresa na brehu jazera Lake Maggiore s horou Mottarone spadla v nedeľu 23. mája pod vrcholom z nosného lana. Pád ako jediný z 15 ľudí v kabíne prežil päťročný izraelský chlapec Eitan, ktorý pri nehode prišiel o oboch rodičov, mladšieho brata i prastarých rodičov. Eitan a jeho rodina pochádzali z Izraela a do Talianska sa podľa tamojších médií presťahovali v roku 2018.



Samotný Eitan bol po nehode v kritickom stave a letecky ho previezli do nemocnice v Turíne, kde bol niekoľko dní napojený na prístroje. Prebral sa minulý štvrtok, pričom talianske médiá vtedy informovali, že ho extubovali a dokáže sám dýchať.



Nemocnica už v pondelok avizovala, že chlapca premiestnia na normálne oddelenie, pričom informovala, že jeho stav sa "neustále zlepšuje" a zotavuje sa zo zranení hrudníka a brucha. V oznámení dodala, že chlapca v nemocnici navštevuje teta.



Vyšetrovanie odhalilo, že núdzové brzdy na lanovke, ktoré mohla tragédiu odvrátiť, boli deaktivované. Talianske úrady v súvislosti s prípadom zadržali troch mužov na základe obvinení, že mali s brzdovým systémom úmyselne "manipulovať", aby zabránili vyradeniu lanovky z prevádzky.



Talianska sudkyňa Donatella Banciová Buonamiciová však cez víkend vyhlásila, že neexistuje dostatok dôkazov o tom, že by majiteľ firmy Ferrovie del Mottarone či vedúci údržby vedeli, že hlavný technik niekoľko krát - a to ešte predtým, než 23. mája došlo k tragickej nehode - úmyselne deaktivoval brzdový systém. Trojica mužov tak v nedeľu ráno opustila väznicu v meste Verbania.



Hlavný technik Gabriele Tadini však zostáva v domácej väzbe. Priznal totiž, že spôsobil znefunkčnenie bŕzd, pretože sa sami od seba uzamykali počas toho, ako bola lanovka v prevádzke. Tadini tvrdil, že svojich nadriadených - zvyšných dvoch obvinených - na tento fakt upozornil. Dvojica mužov však tvrdenie popierala a z väzby boli prepustení po rozhodnuté sudkyne - pre nedostatok dôkazov. Všetci traja muži sú však aj naďalej predmetom vyšetrovania.