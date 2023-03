Chlapec, ktorého v Dolnom Sasku postrelil sused, podľahol zraneniam

Berlín 2. marca (TASR) - Šestnásťročný chlapec, ktorého v utorok neďaleko základnej školy v meste Bramsche v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko postrelil 81-ročný muž, v stredu večer podľahol vážnym zraneniam, oznámila vo štvrtok prokuratúra okresu Osnabrück. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Chlapca postrelil 81-ročný sused, taliansky občan, ktorý následne otočil zbraň proti sebe a spôsobil si život ohrozujúce zranenia. Na muža vydali vo štvrtok v nemocnici zatykač pre obvinenie z vraždy.



Streľba sa odohrala pred domami podozrivého a obete oproti miestnej základnej škole. Prokuratúra vo štvrtok uviedla, že muž vystrelil aj po matke tínedžera, ktorá vyšla na ulicu, keď počula výstrely.



Podozrivý je v súčasnosti mimo ohrozenia života a bude prevezený do väzenskej nemocnice hneď, keď to jeho stav umožní. Príčina streľby zatiaľ nie je známa, no pravdepodobne išlo o susedské nezhody, píše DPA.