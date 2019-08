Chlapec, ktorého zhodili z vyhliadky v Tate Modern, je stabilizovaný

Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa dieťa a mladík poznali.

Londýn 5. augusta (TASR) - Šesťročný chlapec, ktorého v nedeľu popoludní zhodil 17-ročný mladík z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea Tate Modern v Londýne, už nie je v ohrození života. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámila miestna polícia.



Mladík, ktorý chlapca zhodil, zostáva vo vyšetrovacej väzbe, pričom je podozrivý z pokusu o vraždu. Múzeum Tate Modern po incidente evakuovali, no už v pondelok ho mali znovuotvoriť.



Vyhliadková plošina, z ktorej chlapca zhodili, však nateraz ostáva zatvorená, uvádza AFP. Chlapec z nej dopadol na strechu na piatom poschodí múzea. Privolaní zdravotníci dieťa na mieste ošetrili a vrtuľníkom previezli do nemocnice.



Policajný hovorca v pondelok informoval, že chlapec už nie je "v ohrození života". "Je v kritickom avšak stabilizovanom stave," uviedol a dodal, že polícia sa "stále snaží objasniť okolnosti včerajšieho incidentu". Aj hovorca Tate Modern informoval, že múzeum úzko spolupracuje s políciou, aby jej pomohlo s vyšetrovaním.



Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa dieťa a mladík poznali. K činu došlo v nedeľu popoludní po 14.00 h miestneho času, keď v galérii boli tisíce návštevníkov vrátane mnohých rodín s deťmi.



Návštevníčka Nancy Barnfieldová pre denník Daily Mirror povedala, ľudia nachádzajúci sa v nedeľu na vyhliadkovej plošine najprv počuli hlasný náraz. Potom jedna žena začala hystericky kričať: "Kde je môj syn, kde je môj syn?" Ostatní návštevníci obstúpili mladíka, aby nemohol odísť. Ten tam podľa Barnfieldovej "len stál a bol pokojný", až kým neprišla polícia.



Tate Modern je jedno z najväčších múzeí súčasného umenia na svete. Vlani sa zaradilo medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie Spojeného kráľovstva, keď ho podľa BBC navštívilo približne 5,9 milióna ľudí. Múzeum je umiestnené v bývalej elektrárni na brehu rieky Temža.