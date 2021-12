Šesťročný chlapec, ktorý prežil pád lanovky, sa vrátil do Talianska

Na archívnej snímke Šmuel Peleg, starý otec 6-ročného chlapca Eitana Birana. Foto: TASR/AP

Rím 4. decembra (TASR) - Šesťročný chlapec, ktorý v máji prišiel o svojich rodičov, brata a prarodičov pri páde lanovky pri severotalianskom jazere Lago Maggiore, sa vrátil z Izraela do Talianska. Stalo sa tak na základe rozhodnutia izraelského najvyššieho súdu, informovala v sobotu agentúra DPA.Podľa správ talianskych médií Eitan Biran priletel lietadlom z Tel Avivu do Bergama v piatok večer o 22.00 spolu so svojou tetou z otcovej strany.Izraelský najvyšší súd koncom novembra rozhodol, že chlapec musí byť do dvoch týždňov - do 12. decembra - vrátený príbuzným žijúcim v Taliansku, kde sa Eitanova rodina presťahovala z Izraela, keď mal len jeden mesiac.Eitan Biran prežil májovú tragédiu v Taliansku ako jediný z rodiny. Odvtedy sa okolo neho odohrával spor o opatrovníctvo, o ktoré bojovali jeho príbuzní v Taliansku a Izraeli.Dieťa, ktoré bolo pri nehode lanovky vážne zranené, bolo po prepustení z nemocnice talianskou justíciou zverené jeho tete z otcovej strany, ktorá býva v provincii Pavia v severnom Taliansku. Rodine jeho matky s bydliskom v Izraeli súd prisúdil len právo chlapca navštevovať.Eitanov starý otec z matkinej strany však v septembri chlapca uniesol a dopravil ho do Izraela súkromným lietadlom. Talianske úrady na neho a jeho komplica vydali medzinárodný zatykač a požiadali Izrael o ich vydanie.K spomínanej nehode došlo 23. mája. Pád kabíny lanovky spájajúcej mestečko Stresa na brehu jazera Lago Maggiore s horou Mottarone si vyžiadal životy 14 ľudí, pričom piati z nich boli práve členovia Eitanovej rodiny žijúcej v Taliansku.Okrem Eitanovho otca, ktorý ho pravdepodobne zachránil silným objatím, pri nehode zahynula aj chlapcova matka, mladší brat a dvaja prarodičia. Nešťastie okrem Eitana prežilo ešte jedno dieťa, ktorá však svojim zraneniam neskôr podľahlo v nemocnici v Turíne.Eitan utrpel vážne zranenia hrudnej a brušnej dutiny, z ktorých sa dlho liečil. V septembri budúceho roku by mal v Pavii nastúpiť do prvej triedy základnej školy.