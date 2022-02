Chlapec, ktorý v utorok v Afganistane spadol do studne, neprežil

Kandahár 18. februára (TASR) - Päťročný chlapec menom Hajdar, ktorý bol od utorka uviaznutý v hlbokej vyschnutej studni v dedine na juhovýchode Afganistanu, zomrel. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovalo vládnuce hnutie Taliban.



Incident sa odohral v dedine Šokak v provincii Zábul vzdialenej asi 400 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Kábul.



Hajdarov starý otec pre agentúru AFP povedal, že jeho vnuk spadol do šachty, keď sa snažil "pomôcť" dospelým vyvŕtať novú studňu v dedine sužovanej suchom.



Podľa oficiálnych zdrojov dieťa skĺzlo do 25 metrov hlbokej šachty. Následne sa ho pomocou lana podarilo vytiahnuť asi o desať metrov, v tejto časti šachty však uviazlo.



Záchranári preto museli začať hĺbiť šikmú šachtu, aby sa cez ňu dostali k miestu, kde chlapec uviazol. Ich postup spomalil skalnatý terén.



Keď sa záchranári k chlapcovi dostali, ešte žil, jeho zdravotný stav však nebol dobrý.



Hajdarova nehoda pripomína prípad tiež päťročného Maročana Rajána, ktorý začiatkom februára spadol do vyschnutej studne. Po piatich dňoch ho záchranári našli bez známok života. Tragédia vyvolala v Maroku a na celom svete aj vďaka sociálnym sieťam značnú pozornosť.



Vo viacerých krajinách Blízkeho východu následne úrady prijali opatrenia na evidenciu a zaistenie nezabezpečených studní.