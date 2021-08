Chlapec, ktorý vo Švédsku nožom napadol učiteľa, svoj čin ľutuje

Štokholm 20. augusta (TASR) - Chlapec, ktorého vo štvrtok zadržali vo švédskom meste Eslöv, pretože si do školy priniesol nôž a napadol učiteľa, sa priznal a svoj čin ľutuje. V pondelok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na švédsku agentúru TT.



Podľa chlapcovho právnika 15-ročný teenager svoj čin veľmi ľutuje a učiteľa nemal v pláne zavraždiť.



Polícia chlapca zadržala a obvinila z pokusu o vraždu vo štvrtok krátko po tom, ako prišiel do školy s nožom v ruke a napadal jedného zo zamestnancov, ktorého následne previezli do nemocnice. V piatok sa potvrdilo, že napadnutým zamestnancom školy bol jeden z učiteľov. Podľa polície muž nie je v ohrození života.



Prokuratúra zatiaľ neposkytla nijaké informácie o tom, čo bolo motívom chlapcovho konania.



V čase incidentu boli podľa médií študenti viac ako 1,5 hodiny zamknutí vo svojich triedach. Niektorí spanikárili a v snahe utiecť zo školy vyskakovali z okien. Žiaden zo študentov však nebol zranený.



V októbri 2015 zahynuli na škole vo Švédskom meste Trollhättan traja ľudia počas útoku, ktorý bol rasovo motivovaný. Útočníka polícia postrelila a po prevoze do nemocnice zomrel. Ozbrojené útoky na školách sú pritom vo Švédsku veľmi nezvyčajné, uvádza AFP.