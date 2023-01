Chlapec spadol na stavenisku do útrob podporného betónového piliera

Hanoj 2. januára (TASR) - Záchranári vo Vietname sa snažia zachrániť desaťročného chlapca, ktorý v sobotu spadol do útrob úzkeho 35 metrov dlhého betónového podporného piliera na stavenisku. V pondelok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Incident sa udial počas stavby mosta vo oblasti delty rieky Mekong. Chlapec sa na stavenisku spoločne so svojimi kamarátmi hľadal železný šrot. V sobotu dieťa znútra piliera volalo o pomoc, avšak v pondelok, keď záchranári do diery spustli kameru, sa už s ním nedokázali skontaktovať.



"Nerozumiem, ako mohol do tej diery, ktorá má priemer len 25 centimetrov, spadnúť," uviedol Le Hoang Bao z tamojšieho dopravného úradu.



Vietnamské médiá informovali, že snahy zachrániť chlapca pomocou žeriavov a bagrov zatiaľ zlyhávajú. Záchranárom sa nepodarilo určiť ani presné miesto, kde v pilieri sa dieťa nachádza. Zaviedli však dovnútra aspoň prívod kyslíka.



Agentúra Reuters uvádza, že záchranné akcie komplikuje aj fakt, že pilier sa mierne naklonil na stranu.