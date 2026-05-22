Chlapec v predškolskom veku zomrel na záškrt, nebol zaočkovaný
Výskyt záškrtu je v Česku zriedkavý a hygienici vyzývajú rodičov na kontrolu očkovania u detí.
Praha 22. mája (TASR) - Nezaočkovaný predškolák z Ostravska zomrel po ochorení na záškrt. Informáciu pre portál iDnes.cz potvrdil v piatok hovorca Krajskej hygienickej stanice Moravskosliezskeho kraja Aleš Kotrla, informuje TASR.
Výskyt záškrtu je v Česku zriedkavý a hygienici vyzývajú rodičov na kontrolu očkovania u detí. „Ochorenie sa vyskytlo u maloletého nezaočkovaného chlapca predškolského veku. Na základe tejto choroby boli v rodine nariadené protiepidemické opatrenia. Celá rodina bola hospitalizovaná na klinike infektológie Fakultnej nemocnice v Ostrave a preliečená antibiotikami, v školskom kolektíve boli nariadené protiepidemické opatrenia,“ uviedol Kotrla.
Riziko pre verejnosť je podľa neho veľmi nízke. Hygienická služba zareagovala okamžite, dohľadala všetky kontakty a tým zabezpečila, aby sa ochorenie nešírilo ďalej.
Diftériu alebo záškrt, historicky nazývaný aj krup, spôsobujú baktérie Corynebacterium diphtheriae, ale naplno sa choroba rozvinie len vtedy, ak ide o kmene produkujúce jed (toxín). Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré napríklad v Afrike stále zabíja tisíce ľudí ročne, v Česku je však veľmi zriedkavé. Desiatky rokov sa tam nevyskytovalo vôbec alebo len ojedinele. V poslednom čase však pacientov opäť pribúda, dodáva iDnes.cz.
