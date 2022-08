Aktivita komárov je v ČR mimoriadna, prísť môžu aj nové druhy z juhu

Praha 2. augusta (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil na vysokú až mimoriadnu aktivitu komárov na niektorých miestach Česka. Príčinou sú vysoké teploty a vlhkosť vzduchu, informuje TASR.



"Vzhľadom na priebeh počasia (vysoké teploty a vlhkosť vzduchu) je index aktivity komárov na časti územia na vysokom až mimoriadnom stupni," napísal na sociálnej sieti Twitter ČHMÚ. Najvyššiu aktivitu meteorológovia zaznamenali v Stredočeskom a Juhočeskom kraji a tiež v časti južnej Moravy.



Index aktivity vyjadruje, do akej miery je počasie vhodné na lietanie komárov. Najvyšší je v teplom počasí s vysokou vzdušnou vlhkosťou a v bezvetrí. "Index aktivity komárov nevyjadruje absolútnu početnosť komárov, lebo tá závisí na strednodobom vývoji počasia," vysvetľuje ČHMÚ na svojej webovej stránke. Okrem toho sa odvíja aj od počtu a stavu miest na liahnutie v okolí.



Vplyvom klimatických zmien sa mení aj rozšírenie teplomilných druhov smerom na sever. Podľa ČHMÚ to platí aj pre komáre. "Ďalšie zvyšovanie priemernej teploty v ČR tak môže prispieť k zavlečeniu a usadeniu nových druhov komárov a tým ovplyvniť aj miestne spektrum chorôb prenášaných komármi," objasnil problém ČHMÚ.



Vývoj komárov je ovplyvnený počasím počas všetkých štádií ich vývoja. Teplota napríklad urýchľuje vývoj nakladených vajíčok aj rýchlosť vývoja lariev. Ak sa bude zvyšovať priemerná jarná teplota, môže to viesť k skoršiemu začiatku takzvanej komárej sezóny. Extrémne vysoké letné teploty však podľa meteorológov môžu zvýšiť úmrtnosť niektorých druhov.