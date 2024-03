Rekordné teploty v Česku: Február bol najteplejším od roku 1961

Praha 1. marca (TASR) - Tohtoročný február bol najteplejším februárom zaznamenaným na území ČR od roku 1961. Teplota sa od takzvaného normálu odchýlila o viac než šesť stupňov Celzia, čo je rekordné číslo. V piatok to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Podľa predbežných dát bola priemerná teplota za február o 6,1 stupňa Celzia vyššia než normál 1990-2020. Február 2024 bol výrazne teplejší než dosiaľ najteplejší február zaznamenaný v rokoch 1966 a 2020. Takto vysoká kladná odchýlka nebola dosiaľ zaznamenaná za žiadny mesiac v období od roku 1961," uviedli českí meteorológovia.



Najvyššiu kladnú odchýlku od normálu doteraz zaznamenali v januári 2007, a to 4,5 stupňa.



Tohtoročný február bol podľa ČHMÚ dokonca teplejší než väčšina marcov. Podľa priemernej teploty by sa zaradil ako piaty najteplejší marec. "V priebehu celého mesiaca sa teplota pohybovala výrazne nad hodnotou normálu. V desiatich dňoch bola odchýlka priemernej teploty od normálu na území ČR dokonca vyššia než plus sedem stupňov," zdôraznili meteorológovia.



V oblasti zrážok bol február podľa predbežných údajov tiež nad normálom. Priemerne na území ČR spadlo viac než 150 percent zrážok.



Toto mimoriadne teplé počasie podľa ČHMÚ výrazne skôr prebudilo aj vegetáciu, s čím je spojený aj skorší začiatok peľovej sezóny. "Začala sa už v prvej dekáde februára s rozkvitnutím liesky obyčajnej. V súčasnej dobe je už v plnom prúde - rozkvitli aj jelše, topole, tisy a vŕby," podotkol ČHMÚ, ktorý predbežne hodnotí zimu 2023/2024 ako veľmi teplú a na zrážky mimoriadne bohatú.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)