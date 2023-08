V Česku varujú pred búrkami, meteorológovia očakávajú prívalové dažde

Praha 17. augusta (TASR) - Českí meteorológovia opäť varujú pred výskytom silných búrok, ktoré sa v priebehu štvrtkového popoludnia a večera môžu objaviť po celom území ČR. Hrozia krúpy aj prívalové dažde, ktoré môžu spôsobiť lokálne povodne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes nás opäť čaká chaotická tvorba búrok, a to aj silných. Mali by vznikať popoludní na horách a len veľmi pomaly sa šíriť na západ a severozápad," spresnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň upozornil, že sa nemusia vyskytnúť na celom území označenom vo výstrahe, ale budú lokálne.



"Vzhľadom na pomalý postup búrok budú najväčším nebezpečenstvom zrážky s krátkodobými úhrnmi nad 30 mm, výnimočne môžu byť úhrny aj vyššie," uviedli meteorológovia. Najmä v oblastiach, kde je už pôda nasýtená po predchádzajúcich zrážkach, môže dôjsť k lokálnemu zatopeniu a je tam tiež vyššie riziko prívalovej povodne. Opäť môžu padať krúpy a očakávať možno nárazy vetra do 70 km/h. V noci bude podľa ČHMÚ búrková činnosť slabnúť, ale počas zajtrajšieho popoludnia sa bude opäť objavovať.



Silné búrky Česko zasiahli už v stredu večer. Intenzívne boli v hlavnom meste, kde spôsobili mnoho komplikácií. Voda zaplavila viacero ciest a električkových tratí, pre poruchy na železnici sa na niektorých tratiach v okolí Prahy zastavila aj vlaková doprava. Voda tiež zatiekla do budovy hlavnej železničnej stanice a zaplavila niektoré obchody a pokladnice dopravcov v odbavovacej budove.



Prívalové zrážky spôsobili škody aj v budove Štátnej opery, kde zatopili priestory v suteréne vrátane skúšobní či skladu dekorácií. Počasie skomplikovalo tiež večerné vysielanie Českej televízie. Po tom, ako v blízkosti jej budovy na Kavčích horách udrel blesk, bolo krátko prerušené vysielanie stanice ČT1 a neskôr pretrvávali problémy s posunom obrazu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)