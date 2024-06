ČHMÚ: Tohtoročná jar bola na stanici v Klementine najteplejšou

Praha 4. júna (TASR) - Tohtoročná jar bola na meteostanici v pražskom Klementine najteplejšou v doterajšej histórií jej meraní, teda od roku 1775. V utorok to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tohtoročná jar sa so svojou priemernou teplotou umiestnila na prvé miesto z 250 doterajších jarí od roku 1775," podotkol ČHMÚ. Druhá najteplejšia jar bola v roku 2007. Naopak, najchladnejšiu jar s priemernou teplotou 4,6 stupňa meteorológovia zaznamenali v roku 1785.



"Jar 2024 (marec - máj) mala priemernú teplotu 13,7 stupňa Celzia, čo znamená, že odchýlka od normálu 1991-2020 bola +2,4 stupňa," uviedli meteorológovia. Odchýlka od takzvaného starého normálu z rokov 1961 až 1990 bola +3,8 stupňa a od dlhodobého priemeru rokov 1775 až 2014 to bolo +4,2 stupňa Celzia.



Praha-Klementinum je najdlhšie súvisle merajúcou meteorologickou stanicou na území ČR a podľa niektorých zdrojov aj v strednej Európe. Hoci jej umiestnenie na budove v centre mesta už nespĺňa aktuálne kritériá, podľa ČHMÚ predstavuje pre modernú vedu ojedinelý a cenný zdroj informácií o stave počasia a podnebia v novodobej histórii.











