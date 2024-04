ČHMÚ: V Česku padali štvrtý deň po sebe teplotné rekordy

Praha 9. apríla (TASR) - V Česku padali štvrtý deň po sebe teplotné rekordy a prekonané boli na 77 percentách všetkých meteorologických staníc v krajine. Najteplejšie (28,6 stupňov Celzia) bolo v Českom Krumlove. V utorok to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podľa ktorého to bol posledný v rade rekordne teplých dní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pred studeným frontom, ktorý postupuje z Nemecka do Čiech, dnes vyvrcholil príliv veľmi teplého vzduchu nad našim územím. Vzduch v sebe obsahoval aj veľké množstvo saharského piesku," uviedli meteorológovia. Pondelkové teploty boli podľa nich až o 11 stupňov vyššie než dlhodobý priemer.



"Rekordy boli prekonané na 203 z 268 staníc, čo je 77 percent všetkých staníc. Najvyššie sa teploty vyšplhali v Prahe, v stredných a južných Čechách, na západe Plzenského kraja a v Moravskosliezskom kraji," upresnil ČHMÚ. Viac než 28 stupňov namerali okrem Českého Krumlova aj na dvoch staniciach v Prahe a rovných 28 stupňov bolo v Ostrave, Průhoniciach a Karvinej.



Podľa českých meteorológov ide o najteplejší 9. apríl v histórii meraní v ČR. Predchádzajúci teplotný rekord 26,8 stupňov Celzia bol nameraný v Přerove v roku 1986.



Utorkom sa však rekordne teplé obdobie končí. "Za studeným frontom, ktorý dnes (utorok) večer a v noci na zajtra prejde cez naše územie, sa zajtra dočkáme relatívne chladnejšieho počasia. Maximálne teploty by nemali prekročiť 15 stupňov Celzia," dodali s tým, že ide o obvyklú teplotu v tomto období.