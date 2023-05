Na juhovýchode Česka hrozia popoludní silné búrky a prívalový dážď

Praha 23. mája (TASR) - Juhovýchod Česka môžu v utorok popoludní zasiahnuť veľmi silné búrky. Očakáva sa prívalový dážď, ktorý môže spôsobiť rozvodnenie riek. V utorok to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ktorý zvýšil stupeň výstrahy pre oblasť Moravy a časť Sliezska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Hlavným nebezpečným javom budú prívalové zrážky, ojedinele sa môžu vyskytnúť úhrny aj okolo 50 milimetrov. V najsilnejších búrkach sa môžu vyskytnúť aj krúpy, výnimočne aj okolo dvoch centimetrov a nárazy vetra okolo 70 km/h," napísali meteorológovia.



Najhoršia situácia sa očakáva v Juhomoravskom a Zlínskom kraji, v časti Vysočiny a Moravskosliezskeho kraja. Od 15.00 h do polnoci platí pre túto oblasť výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva.



ČHMÚ varuje, že môže dôjsť k intenzívnemu odtoku vody zo svahov, rýchlemu rozvodneniu malých riek či zatopeniu podchodov, podjazdov, pivníc či podomletiu ciest. Nárazy vetra môžu lámať vetvy a vyvracať stromy. "Je možné očakávať škody na majetku, výpadky v energetike, problémy v doprave a podobne," upozornili meteorológovia.



Výstraha nižšieho stupňa potom platí pre oblasť, ktorá sa tiahne od Juhočeského až po sever Moravskoliezskeho kraja. ČHMÚ zároveň vydal výstrahu pred povodňami na stupeň povodňová bdelosť v oblasti Beskýd a Bielych Karpát, a to od utorňajšieho popoludnia do stredy 6.00 h.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)