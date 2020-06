Chodorkovskij: Ak prejdú zmeny v ústave, z Ruska sa stane džamahírija

Moskva 25. júna (TASR) - Známy oponent politiky Kremľa Michail Chodorkovskij vyzval vo štvrtok odporcov navrhovaných zmien v ruskej ústave, aby verejne prejavili svoj postoj. Uviedol to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.



Ruskí voliči sa od štvrtka môžu zapojiť do hlasovania o zmenách v ústave, ktoré v prípade schválenia okrem iného umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Oficiálnym termínom hlasovania je však 1. júl.



Podľa názoru Chodorkovského momentálne "nie je dôležité, či volič ide odovzdať svoj hlas alebo nie", ale či sú voliči pripravení dať najavo svoj postoj k týmto návrhom.



Dodal, že ľudia v Moskve či na Západe nechápu, ako je možné, že ľudia na ruskom vidieku nerozumejú dôsledkom ústavných zmien alebo že sa nechajú podviesť propagandou.



Tento niekdajší väzeň Kremľa uviedol, že v prípade prijatia zmien a doplnení do ústavy "Rusko prestane byť demokratickou krajinou" a stane sa "džamahírijou, kde máme doživotného vládcu a musíme s tým ďalej žiť".



Opozícia sa od januára, keď Putin zmeny v ústave avizoval, snažila občanov snažila zburcovať, ale jej kampaň nebola veľmi úspešná - okrem iného aj vzhľadom reštrikcie v zhromažďovaní ľudí počas tzv. lockdownu.



Vo štvrtok polícia v Petrohrade spísala protokol o priestupku so skupinou ľudí, ktorí organizovali protest prebiehajúcemu hlasovaniu.



Ako informovala agentúra Interfax, šlo o skupinu mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí v blízkosti jednej z električkových tratí v meste držali transparent s nápisom: "Zatrúb, ak si proti zmenám" v ústave.



Podľa polície sa tým dopustili "nedodržania pravidiel správania sa v prípade stavu mimoriadnej situácie".



Okrem toho sa v ruských médiách objavili informácie, že štátne inštitúcie sa rôznymi formami pokúšajú kontrolovať prípadne motivovať účasť svojich zamestnancov na hlasovaní.



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu povolila Ústredná volebná komisia, aby sa v Moskve a Nižnogorodskej oblasti dalo hlasovať aj elektronicky.



Podľa Echa Moskvy sa už objavili prípady, keď jeden volič mohol voliť dvakrát: elektronicky i fyzicky vo volebnej miestnosti. Volebná komisia to vysvetlila nepochopením inštrukcií nadriadeného orgánu zo strany členov okrskovej komisie.