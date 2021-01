Chodorkovskij: Putinov režim prechádza k stredoázijskému despotizmu

Moskva 18. januára (TASR) - Bývalý ruský ropný magnát Michail Chodorkovskij si myslí, že zatknutie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného znamená, že režim prezidenta Vladimira Putina prechádza k demonštratívnym represiám v štýle stredoázijského despotizmu.



Chodorkovskij vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že politici a spoločnosti, ktoré "schvaľujú takéto konanie, sú otvorenými nepriateľmi demokracie".



Apeloval, že všetci, ktorí sú za vládu zákona a demokratickú budúcnosť Ruska, "musia teraz zaujať miesto v spoločnom systéme boja proti totalite a bezpráviu".



Chodorkovskij patril k najbohatším Rusom. V roku 2003 ho však zatkli a dva roky neskôr odsúdili na dlhoročné väzenie za daňové úniky a spreneveru. Spoločnosť Jukos, ktorú viedol, bola potom rozdelená a zoštátnená, pričom väčšinu majetku získala spoločnosť Rosnefť s účasťou štátu, ktorú riadil Putinov spojenec Igor Sečin. Jukos potom v auguste roku 2006 vyhlásil bankrot.



Chodorkovskij bol prepustený z väzenia v decembri 2013, keď mu Putin udelil milosť. Následne Chodorkovskij odcestoval do zahraničia, kde žije doteraz.



Navaľnyj sa v nedeľu (17. januára) vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval po neúspešnom pokuse o otravu, do Ruska. Zadržali ho pri pasovej kontrole na letisku Šeremeťjevo, odkiaľ ho predviedli na policajné oddelenie v meste Chimki v metropolitnej oblasti Moskvy, kde sa hneď v pondelok po poludní začalo súdne pojednávanie vo veci jeho vzatia do väzby.



Navaľnyj, ktorý bol odsúdený na podmienečný trest v kauze Yves Rocher, je od 29. decembra 2020 na zozname hľadaných osôb za opakované porušovanie pravidiel vyplývajúcich zo svojho podmienečného trestu, informovala AFP.