Chodorkovskij: Putinove hrozby stavajú svet na pokraj katastrofy

Ženeva 24. februára (TASR) - Bývalý ruský ropný magnát Michail Chodorkovskij vo štvrtok apeloval na zastavenie "vojny proti Ukrajine za každú cenu" a vyzval občanov Ruska, aby "využili každú príležitosť na odpor proti vojne".



Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook Chodorkovskij vyslovil predpoklad, že vojna "sa stane osudovým faktorom rozvoja ruskej spoločnosti a kritickým faktorom ruskej štátnosti".



Putinove vyhrážky "použitím jadrových zbraní, jasne vyjadrené na rokovaniach so Západom", podľa Chodorkovského "stavajú celý svet na pokraj katastrofy".



Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook napísal, že "Putin začal vojnu proti Ukrajine" a označil to za "zločin proti ľudskosti".



"Ide o závažný trestný čin podľa ruského práva a ide o zradu ruských národných záujmov," konštatoval Chodorkovskij.



Prízvukoval pritom, že "si treba jasne uvedomiť, že vojnu rozpútal práve Putin a jeho okolie, aby si udržali moc, a nie ruský ľud".



"Rozpútanie agresívnej vojny, použitie ozbrojených síl na osobné záujmy znamená, že moc v Rusku prevzala junta na čele s Putinom," deklaroval bývalý ropný magnát. Upozornil, že "každý, kto slovom alebo činom dobrovoľne pomôže junte, sa stáva vojnovým zločincom".



Dodal, že ako občan a vlastenec považuje za svoju povinnosť urobiť všetko pre to, aby sa táto "nespravodlivá, agresívna, imperialistická vojna vo svojej podstate zastavila a obrátila sa hanebná stránka ruských dejín". Vyzval aj ostatných na účasť v protivojnovom hnutí a na sabotovanie príkazov junty, ktoré podporujú vojnu, pričom to označil za povinnosť "každého slušného človeka".