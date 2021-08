Chodorkovskij: Som pripravený na konfrontáciu s Putinovým režimom

Na archívnej snímke z 16. júna 2004 je majiteľ Jukosu Michail Chodorkovskij pred moskovským mestským súdo. Foto: TASR/AP

Na snímke Vladimir Putin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 5. augusta (TASR) - Bývalý ruský ropný magnát Michail Chodorkovskij vo štvrtok kritizoval ruské úrady za zablokovanie prístupu k dvom internetovým médiám a webu ľudskoprávnej organizácie, ktoré podporoval. Chodorkovskij deklaroval, že spolu s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi je pripravený pokračovať v konfrontácii s režimom ruského prezidenta Vladimira Putina. Napísal to vo svojom príspevku zverejnenom vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook.Spravodajské weby Otvorené médiá a MBCh Media, ako aj web pre poskytovanie právnej pomoci Pravozaščita otkrytki, vo štvrtok oznámili, že ukončujú svoju činnosť. Stalo sa tak po tom, ako boli ich webové stránky v stredu zablokované z dôvodu ich údajných väzieb na organizácie vyhlásené v Rusku za, čo v podmienkach Ruska znamená, že takýto subjekt je mimo zákona a jeho členom, podporovateľom a partnerom môže hroziť trestné stíhanie.Agentúra AP uviedla, že za všetkými tromi organizáciami stojí práve Chodorkovskij, ruský magnát, ktorý sa presťahoval do Londýna po tom, ako strávil desať rokov vo väzení v Rusku. Odsúdili ho na základe obvinení označovaných vo všeobecnosti za politickú pomstu za spochybnenie vlády prezidenta Putina. Ruské úrady vyhlásili niekoľko organizácií spojených s Chodorkovským za, poznamenala AP.Vo svojom vyhlásení, zverejnenom vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook, Chodorkovskij napísal, žeChodorkovskij dodal, že súčasne s tým sa prejavuje aj PutinovaTietovedú podľa ChodorkovskéhoBývalý ropný magnát dodal, že on osobne s takýmto vývojom nemôže súhlasiť. Zároveň deklaroval, že on i jemu blízkibudúChodorkovskij svojím vyhlásením reagoval na zablokovanie internetových stránok mediálnych spoločností MBCh-Media, Otvorené médiá a webu pre poskytovanie právnej pomoci Pravozaščita otkrytki, ako aj ďalších.Zdôvodnenie tohto kroku zo strany ruských úradov - pre kontakt s nežiaducimi organizáciami a zrejme aj s Chodorkovským - podľa tohto bývalého ruského oligarchu znamená. Dodal, že preto súhlasil, aby ich redaktori ukončili projekty v Rusku. Vo svojom vyhlásení ocenil ichAgentúra AP pripomenula, že nezávislé médiá, novinári, prívrženci opozície a aktivisti za ľudské práva sú v Rusku vystavení zvyšujúcemu sa tlaku, ktorý súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Tie sa vo všeobecnosti považujú za dôležitú súčasť Putinovho úsilia o upevnenie jeho moci pred budúcimi prezidentskými voľbami v roku 2024.