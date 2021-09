Chodorkovskij upozornil na riziko sfalšovania volieb do Dumy

Moskva 14. septembra (TASR) – Kritik Kremľa Michail Chodorkovskij v pondelok upozornil na riziko sfalšovania výsledkov nadchádzajúcich parlamentných volieb v Rusku. Avizoval, že on sám nemieni hlasovať vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy však dodal, že nikoho nevyzýva na bojkot volieb, pretože ten „má zmysel, ak skutočne ide o moc".



Vysvetlil, že „teraz nejde o voľby v pravom slova zmysle, je to len druh vyjadrenia postoja (voliča), o ktorom sa pravdepodobne nikto nedozvie, pretože výsledky hlasovania budú sfalšované".



V rozhovore pre Echo Moskvy Chodorkovskij vyhlásil, že nadchádzajúce voľby do Štátnej dumy „nie sú voľbami", keďže z nich bola vylúčená časť opozície i nezávislí pozorovatelia.



„Do krajiny neboli pred voľbami vpustení tí, ktorí by túto procedúru zmenili na voľby, pozorovatelia ani opozícia," upozornil Chodorkovskij, pričom poukázal na diskrimináciu, akej bola vystavená napr. organizácia Golos monitorujúca dodržiavanie volebných pravidiel a sčítanie hlasov na voľbách v Rusku.



Kým aktivisti organizácie Golos sú „všemožne diskriminovaní", na voľbách, ktoré sa budú konať 17.-19. septembra, sa budú môcť zúčastniť pozorovatelia, ktorých vedenie krajiny dokáže ovládať, upozornil Chodorkovskij.



„V tomto aspekte je naše vedenie pomerne skúsené: ak niekoho považuje za kontrolovateľného, pravdepodobnosť, že to tak naozaj je, je 75 percent," uviedol Chodorkovskij.



Podľa neho ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nezáleží na tom, kto vyhrá voľby do Štátnej dumy, „pretože parlament už aj tak nemá žiadnu právomoc".



„Je mu jedno, či sa do Dumy dostane putinovec za Jednotné Rusko alebo putinovec za komunistov," vyhlásil Chodorkovskij.



Poznamenal, že Putin „do týchto volieb nepustil nikoho, kto systémovo ide proti nemu" a kritizuje ho.



Podľa Chodorkovského bude rozhodujúci skôr rok 2024, keď sa v Rusku budú opäť konať voľby prezidenta. Kým Putin zatiaľ jasne neoznámil, či bude znova kandidovať, na dohľad nie je žiadny iný konkurent, dodala agentúra DPA.