Chodorkovskij: Vplyv Vagnerovej skupiny sa rovná sile ministrov

Londýn 2. novembra (TASR) - Vodcovia ruských žoldnierov známych ako Vagnerova skupina majú v Kremli taký politický vplyv ako minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a minister obrany Sergej Šojgu. Počas vypočutia v zahraničnom výbore britského parlamentu to povedal bývalý ruský ropný magnát a politický väzeň Michail Chodorkovskij. TASR informuje podľa britského denníka Guardian.



Podnikateľ Jevgenij Prigožin mal podľa Chodorkovského rovnaký prístup k prezidentovi Putinovi ako formálni vládni predstavitelia. Prigožin v septembri 2022 potvrdil, že Vagnerovu skupinu založil a financuje ju. Takisto stál za nedávnym vymenovaním generála Sergeja Surovikina do čela vojenskej operácie na Ukrajine.



Popularita vagnerovcov v Rusku rastie, pretože dokážu fungovať ako alternatíva k širšej mobilizácii, povedal Chodorkovskij. V súčasnosti majú približne 7000 ozbrojencov a často verbujú ľudí z väzníc. Ak vojenské operácie na Ukrajine zlyhajú, nenesú za to priamu zodpovednosť.



"Podieľajú sa na terorizme a zabíjaní," povedal Chodorkovskij s tým, že Putinovi to umožnilo popierať zodpovednosť a robiť nezákonnú zahraničnú politiku. Dodal, že Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny pomaly reagovali a nezakázali skupinu napriek jej jasnej "teroristickej" aktivite v Afrike.



Po vyhlásení mobilizácie odišlo z Ruska asi 700.000 ľudí, čo predstavuje "vážnu ranu pre Putinov obranný priemysel a pre ekonomiku Ruska" uviedol Chodorkovskij. Považuje to za potenciálne významnejšiu ranu pre ruskú ekonomiku ako bežné sankcie uvalené Západom.



"Títo ľudia sú najaktívnejší a najvzdelanejší ľudia s určitými finančnými prostriedkami vrátane 30.000 ruských programátorov so sídlom najmä na Cypre. Výrazne to zasiahlo schopnosť Ruska viesť kybernetickú vojnu," dodal Chodorkovskij.