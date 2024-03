Chodorkovskij vyzýva Západ, aby neuznal Putinovo víťazstvo

Berlín 18. marca (TASR) - Bývalý ruský oligarcha a prominentný kritik Kremľa Michail Chodorkovskij v pondelok vyzval západné vlády, aby neuznali víťazstvo Vladimira Putina v prezidentských voľbách. Tvrdil pritom, že opozícia je v postoji voči staronovému šéfovi Kremľa jednotná.



Ako informovala agentúra AFP, Chodorkovskij pred novinármi v Berlíne vyhlásil, že exilová ruská opozícia má "veľké očakávania od západnej spoločnosti", ktorú žiada, aby "sa obrátila na svoje vlády a požiadala ich, aby neuznávali Putina ako legitímneho" prezidenta.



"Keď hlavy štátov a vlád Západu podajú Putinovi ruku, je to pre Putina doma veľmi silná legitimizácia," upozornil Chodorkovskij na podujatí v think-tanku Center for Liberal Modernity.



Chodorkovskij strávil desať rokov vo väzení po tom, ako sa postavil Putinovi a následne bol odsúdený za údajné daňové podvody a krádeže obrovských objemov ropy. Po odchode do exilu Chodorkovskij financuje mnohé politické a mediálne projekty kritické voči ruskej vládnucej elite.



Momentálne Chodorkovskij žije v Londýne, ale v nedeľu bol v Berlíne pred ruským veľvyslanectvom, kde v dlhom rade ľudí pred ruským veľvyslanectvom spolu s Julijou Navaľnou, vdovou po disidentovi Alexejovi Navaľnom, čakali na možnosť zapojiť sa do protestného hlasovania proti Putinovi, ktoré krátko pred svojou smrťou vo väzení podporil aj Navaľnyj.



Mobilizácia prívržencov opozície, ktorá vyzvala prísť voliť proti Putinovi v nedeľu na pravé poludnie, bola úspešná: pred volebnými miestnosťami v Rusku i zahraničí sa okolo poludnia zhromažďovali davy ľudí.



V rozhovore pre AFP Chodorkovskij deklaroval, že opoziční predstavitelia vrátane Navaľnej sa zhodujú v "kľúčových otázkach", a odmietol špekulácie o údajných rozporoch v radoch opozície.



"Už nechceme, aby bol Putin pri moci a chceme nastoliť jasnosť čestnými, transparentnými voľbami," objasnil Chodorkovskij.



Podľa Iriny Ščerbakovovej, spoluzakladateľky ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorá získala Nobelovu cenu za mier, výsledky prezidentských volieb "nemajú nič spoločné s realitou".



Putinovi odovzdaných 87 percent hlasov svedčí podľa Ščerbakovovej o "vzostupe tejto diktatúry". Varovala preto pred "ťažkými časmi", ktoré čakajú opozíciu v Rusku. Podľa jej názoru sa treba pripraviť na to, že režim "použije násilie a represie a že Putin sa bude chcieť pomstiť".



Ščerbakovová však súčasne upozornila na to, že voľby ukázali, že je "veľa ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj názor".