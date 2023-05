Chodorkovskij: Zmena režimu v Rusku nenastane, kým je Putin nažive

Bratislava 30. mája (TASR) - Zmena režimu v Rusku nenastane, kým je ruský prezident Vladimir Putin nažive. Povedal to v utorok v Bratislave Michail Chodorkovskij, kritik Kremľa a zakladateľ nadácie Otvorené Rusko. On a ďalší rečníci na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum diskutovali o možných scenároch vývoja v Rusku i krokoch, ktoré môže medzinárodné spoločenstvo podniknúť.



Podľa Chodorkovského je v Rusku pri moci Putinov súkromný režim, ktorý sústreďuje rôzne sily v ruskej spoločnosti. "Pravdepodobnosť, že po jeho smrti bude niekto schopný toto všetko udržať v rovnováhe, je dosť nízka," dodal.



Situáciu v Rusku môžu podľa jeho slov ovplyvniť aj ozbrojené sily Ukrajiny. "Ak sa Ukrajine podarí dosiahnuť niečo, čo bude ruskou spoločnosťou vnímané ako víťazstvo Ukrajiny, respektíve prehra Putina, pravdepodobnosť, že vlastenci zabijú Putina, sa dramaticky zvýši," povedal. Za najväčšiu hrozbu pre ruského prezidenta označil osoby z jeho okolia.



Valerie Hopkinsová, zahraničná spravodajkyňa denníka The New York Times, ktorá koncom marca odišla z Ruska, povedala, že v tejto krajine je jadro približne 20 percent ľudí, ktorí skutočne podporujú vojnu a prezidenta Putina. Približne rovnaký počet ľudí je rozhodne proti vojne a medzi tým sa vyskytujú rôzne stupne podpory. Na základe svojich skúseností povedala, že medzi ľuďmi v Rusku sa objavujú pochybnosti o vojne.



Riaditeľka Carnegie Europe Rosa Balfourová uviedla, že západné krajiny sú čoraz bojazlivejšie v podpore demokracie, a to pre odpor autoritárskych krajín. Pripomenula zákony, ktoré Rusko a ďalšie krajiny prijímajú na zastavenie financovania zo zahraničia.



"Západ je jednotný okolo podpory Ukrajiny, avšak sú tu rozdiely medzi jednotlivými štátmi a ľuďmi v prístupe k Rusku," povedala.



Nicolas Tenzer z Centra pre štúdium a výskum politických rozhodnutí vyjadril presvedčenie, že jediná príležitosť pre Rusko, ako sa stať slobodnou krajinou, je víťazstvo Ukrajincov a totálna porážka Ruska aj v Bielorusku a Sýrii. "Som presvedčený, že musí nastať takáto radikálna porážka Ruska, aby Rusko bolo jedného dňa slobodné," povedal.



Západným krajinám však podľa Tenzerových slov v súčasnosti chýba stratégia, ktorý by viedla k úplnej porážke Ruska. Zdôraznil tiež potrebu udržať sankcie aj po ukončení vojny, potrestať všetkých vojnových zločincov a vynútiť platenie reparácií zo strany Ruska.