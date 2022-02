Scholz vidí pokrok v snahe o zmiernenie napätia na Ukrajine

Berlín 9. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu povedal, že súčasné intenzívne diplomatické úsilie Západu týkajúce sa odvrátenia prípadného útoku Ruska na Ukrajinu viedlo k "pokroku". Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou v Berlíne vyjadril presvedčenie, že vojnu v Európe je možné odvrátiť, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nádej spočíva v tom, že touto intenzitou (rokovaní) a dvojakou stratégiou jednoty a avizovaných tvrdých sankcií v prípade vojenskej agresie a zároveň diskusnými formátmi" bude možné zmierniť napätie, povedal Scholz.



"(Našou) úlohou je, aby sme zaistili bezpečnosť v Európe, a verím tomu, že to dosiahneme," uviedol. Dodal, že počas uplynulých týždňov sa odohralo niekoľko kôl rozhovorov západných lídrov s Ruskom na rôznych úrovniach. "Je to pokrok," uviedol Scholz, ktorý na budúci týždeň odcestuje na Ukrajinu aj do Ruska, kde sa stretne osobitne s lídrami oboch krajín.



Scholz tiež zdôraznil, že Nemecko zastáva ohľadom možných sankcií voči Moskve jednotný postoj so spojencami vrátane Spojených štátov. Pozorovateľom totiž neuniklo, že počas spoločnej tlačovej konferencie s americkým prezidentom Joeom Bidenom sa v pondelok vo Washingtone vyhol vysloveniu názvu plynovodu "Nord Stream 2" (Severný prúd 2). Otázne podľa nich je, nakoľko rázny postoj zaujme Berlín voči Moskve a či zruší tento projekt v prípade ruskej invázie na Ukrajinu.



Nemecký kancelár v stredu poznamenal, že so spojencami sa rozhodli zatiaľ nezverejniť "celý katalóg" sankcií voči Rusku.