Chorého amerického výskumníka zachránili z jaskyne po deviatich dňoch

Istanbul 12. septembra (TASR) - Medzinárodnému tímu záchranárov sa podarilo dostať do bezpečia amerického výskumníka Marka Dickeyho, ktorý v dôsledku krvácania do žalúdka na deväť dní uviazol v jaskyni na juhu Turecka. TASR informuje na základe utorkovej správy agentúr AFP a AP.Skúsený jaskyniar a záchranár Dickey (40) náhle ochorel počas projektu mapovania jaskynného systému Morca v pohorí Taurus na juhu Turecka a uviazol v hĺbke približne 1000 metrov pod vstupom, uviedla Európska asociácia jaskynných záchranárov.Záchranári vrátane maďarského lekára sa síce dostali k Dickeymu a ošetrili ho, trvalo však niekoľko dní, kým sa ho podarilo vyniesť von. Okrem iného bola totiž jaskyňa miestami príliš úzka pre nosidlá. Pred začatím evakuácie museli záchranári najprv rozšíriť niektoré užšie chodby jaskyne a nainštalovať laná, ktorými Dickeyho vytiahli na nosidlách do vertikálnych šácht. Pozdĺž cesty zriadili dočasné tábory, spresňuje AP.uviedla vo vyhlásení v noci na utorok turecká speleologická federácia.Na záchrannej operácii sa podieľalo viac než 190 ľudí vrátane lekárov, zdravotníkov a jaskyniarov z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Talianska a Turecka.Nebolo bezprostredne jasné, čo spôsobilo Dickeyho zdravotný problém. Krvácanie u neho začalo 2. septembra, kolegov na povrchu sa mu však podarilo upozorniť až ďalšie ráno. V jaskyni bolo navyše pomerne chladno; teplota sa pohybovala len okolo štyroch až šiestich stupňov Celzia.