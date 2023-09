Chorého jaskyniara z USA zachraňujú v Turecku z 1000-metrovej hĺbky

Istanbul 8. septembra (TASR) – Záchranári z celej Európy spustili vo štvrtok v Turecku operáciu s cieľom zachrániť amerického výskumníka, ktorý pre krvácanie do žalúdka uviazol takmer 1000 metrov pod vstupom do jaskyne. Informovala o tom agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.



Skúsený jaskyniar a záchranár Mark Dickey (40) náhle ochorel počas projektu mapovania jaskynného systému Morca v pohorí Taurus na juhu Turecka, uviedla Európska asociácia jaskynných záchranárov.



Záchranári vrátane maďarského lekára sa síce dostali k Dickeymu a ošetrili ho, môže však trvať niekoľko dní, prípadne týždňov, kým ho budú môcť vyniesť von. Okrem iného je totiž jaskyňa miestami príliš úzka pre nosidlá.



Dickey sa vo štvrtkovom videoodkaze poďakoval jaskyniarskej komunite a tureckým úradom za pomoc, ktorá mu podľa neho zachránila život. "Jaskyniarsky svet je skutočne úzko prepojená skupina a je úžasné vidieť, koľko ľudí reagovalo na povrchu," povedal.



Nie je jasné, čo spôsobilo jeho zdravotný problém. Krvácanie uňho začalo 2. septembra, kolegov na povrchu sa mu však podarilo upozorniť až ďalšie ráno. Medzičasom prestal vracať a po prvý raz za niekoľko dní sa najedol.



Na záchrannej operácii sa podieľa viac ako 170 ľudí vrátane lekárov, zdravotníkov a jaskyniarov z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Talianska a Turecka.



V jaskyni je pomerne chladno, asi štyri až šesť stupňov Celzia. Komunikácia s Dickeym trvá asi päť až sedem hodín, keďže správy od neho musia dopraviť do tábora pod povrchom, kde zriadili telefonickú linku pre spojenie s povrchom.