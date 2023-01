Chorému Navaľnému už podávajú antibiotiká

Moskva/Praha 13. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý vo väzení ochorel na chrípku, už užíva antibiotiká a denne dostane aj dva hrnčeky vriacej vody navyše.



Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorú monitoruje TASR, to uviedol právnik opozičného lídra Vadim Kobzev.



Advokát sa domnieva, že táto "aspoň minimálna lekárska starostlivosť", ktorú začali poskytovať jeho klientovi, súvisí s otvoreným listom ruských lekárov na obranu Navaľného.



Skupina lekárov z Ruska napísala a 10. januára zverejnila otvorený list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom žiadajú, aby sa skončilo ponižujúce zaobchádzanie s opozičným aktivistom Alexejom Navaľným.



Ako je známe, Navaľného zdravotný stav sa v posledných dňoch začal rapídne zhoršovať a navyše je už desiatykrát v trestnej cele, kde môže v podstate len stáť a sedieť.



Signatári otvoreného listu tiež žiadajú, aby Navaľného mohli vyšetriť aj iní ako väzenskí lekári a aby bol v prípade potreby prijatý do civilnej nemocnice na kompletné vyšetrenie a liečbu.



Tento list doteraz podpísalo viac ako 600 lekárov, konštatovala stanica RFE/RL.



Kobzev podľa RFE/RL považuje za pozitívnu sprácu, že Navaľného zdravotný stav sa "prestal zhoršovať". Uviedol však zároveň, že lieky, ktoré pre Navaľného zaobstarali jeho spolupracovníci, mu dozorcovia naďalej nevydávajú.



"Očividne to (list lekárov) malo účinok, ale zatiaľ len taký ako vždy pri FSIN (ruská Federálna služba pre výkon trestu) - všetci pobehujú, merajú mu teplotu a zaznamenávajú to na video, ale nič iné sa nedeje," povedal právnik.



Navaľnyj je v trestnej cele od 31. decembra. Vedenie väznice tento jeho v poradí už desiaty trest vysvetlilo tým, že si ráno umýval tvár v nesprávny čas - asi o pol hodiny skôr, ako je v dennom rozpise. V trestnej cele má Navaľnyj zostať 15 dní.