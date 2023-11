Choroby môžu v Gaze zabiť viac ľudí než bombardovanie, upozorňuje WHO

Ženeva 28. novembra (TASR) - Viac ľudí môže v Pásme Gazy prísť o život v dôsledku chorôb než v dôsledku bombardovania v prípade, ak nedôjde k obnoveniu tamojšieho zdravotníckeho systému, upozornila v utorok prostredníctvom svojej hovorkyne Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Úrady zodpovedné za rezort zdravotníctva v Gaze, ktoré Organizácia Spojených národov (OSN) považuje za spoľahlivé, tvrdia, že v dôsledku izraelského bombardovania tejto pobrežnej palestínskej enklávy zahynulo viac než 15.000 ľudí. Približne 40 percent z toho tvoria deti a existujú obavy, že ďaleko viac mŕtvych sa stále nachádza pod troskami.



Izrael sa zaprisahal, že hnutie Hamas v Gaze vykorení po tom, čo palestínski militanti počas bezprecedentného útoku na územie Izraela 7. októbra zabili 1200 ľudí a ďalších 240 zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



"Nakoniec budeme svedkami toho, že viac ľudí bude zomierať na choroby ako sme to videli pri bombardovaní, ak nebudeme schopní dať znova dokopy tamojší zdravotnícky systém," upozornila hovorkyňa WHO Margaret Harrisová na brífingu OSN v Ženeve.



Zároveň zopakovala obavy v súvislosti so zvýšeným počtom epidémií infekčných ochorení v Gaze, čo sa týka predovšetkým hnačkových ochorení, cituje Reuters.



"Nie sú tam lieky, nijaká vakcinácia, žiadny prístup k bezpečnej pitnej vojde a hygiene a žiadne potraviny. Videli sme veľmi vysoký počet prípadov hnačkových ochorení medzi dojčatami," dodala Harrisová.



Kolaps najväčšej nemocnice Šifá v severnej časti Gazy označila hovorkyňa WHO za "tragédiu" a vyjadrila obavy v súvislosti so zatýkaním časti jej zdravotníckeho personálu izraelskými jednotkami v evakuačnom konvoji WHO. Pod nemocnicou Šifá sa podľa Izraela a USA nachádzalo veliteľské centrum Hamasu.



Hovorca Detského fondu OSN (UNICEF) v Gaze James Elder reportérom prostredníctvom videospojenia uviedol, že nemocnice v Gaze sú plné detí, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku vojny či trpia gastroenteritídou z pitia znečistenej vody.



"Stretol som množstvo rodičov... Presne vedia, čo ich deti potrebujú. Nemajú prístup k bezpečnej vode a to ich ničí," dodal.



Elder zároveň opísal, že v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu videl jedno z detí, ktorému chýbala časť nohy, ležať na podlahe nemocnice niekoľko hodín bez toho, aby mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť.