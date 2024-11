Chorváti novými lietadlami a tankami zlepšujú interoperabilitu s NATO

Záhreb 17. novembra (TASR) - Chorvátsky minister obrany Ivan Anušič v rozhovore pre agentúru HINA povedal, že do Chorvátska už čoskoro dorazí siedma francúzska stíhačka Rafale. Potvrdil tiež záujem chorvátskej vlády modernizovať ozbrojené sily s cieľom zvýšiť ich interoperabilitu s NATO. TASR informuje podľa agentúry HINA.



Chorvátsko preto pripravuje nákup najmodernejších tankov Leopard 2A8, systémov Bayraktar TB2 a raketometov M142 HIMARS. Armádu už onedlho doplnia aj americké bojové vozidlá Bradley.



Prvých šesť z celkovo 12 viacúčelových francúzskych bojových lietadiel Rafale pristálo v Chorvátsku koncom apríla. Siedme sa očakáva v najbližších dňoch a ôsme do konca roka. Zostávajúce štyri lietadlá Rafale priletia do konca apríla 2025, uviedol Anušič. Chorvátsku oblohu strážia dovtedy partneri z NATO Maďarsko a Taliansko a chorvátski piloti trénujú na týchto bojových lietadlách, vysvetlil minister.



Na nákup lietadiel Rafale Chorvátsko počíta so sumou 1,13 mld eur. Na tento rok je v rozpočte vyčlenených približne 225 miliónov eur, na budúci 65 miliónov eur a v roku 2026 18 miliónov eur.



Vláda nedávno dohodla prípravu nákupu tankov Leopard 2A8 z Nemecka, aby mohla darovať dosluhujúce tanky M-84 a bojové vozidlá M-80 s náhradnými dielmi a muníciou Ukrajine.