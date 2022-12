Chorváti sa tešia do Schengenu, Rumuni a Bulhari stále nemajú istotu

Brusel 7. decembra (TASR) - Chorvátsko očakáva, že na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci a spravodlivosť dostane potvrdenie, že sa od 1. januára stane členom schengenského priestoru. Takúto istotu ešte stále nemajú Rumunsko a Bulharsko, ktoré na vstup do Schengenu čakajú už 11 rokov, informuje spravodajca TASR.



Chorvátsko dúfa, že odstránenie kontrol na jeho hraniciach s EÚ prinesie výhody najmä pre cestovný ruch, kľúčové odvetvie národnej ekonomiky.



Záhreb požiadal o členstvo v Schengene v roku 2016 a vlani v decembri dostal priaznivé odporúčanie zo strany Európskej komisie, čo následne odobril aj Európsky parlament.



Tieto inštitúcie odporúčajú aj vstup Rumunska a Bulharska, lebo spĺňajú potrebné technické kritériá, pre ich členstvo v Schengene však neexistuje jednomyseľná podpora v Rade EÚ.



Voči Bulharsku majú námietky Holandsko a Švédsko. Tieto dve krajiny mali pôvodne výhrady aj voči vstupu Rumunska, ktoré však pred niekoľkými dňami stiahli. Vstup Rumunska do Schengenu však stále podľa dostupných informácií odmieta Rakúsko.



České predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré podporuje rozšírenie Schengenu o všetky uvedené krajiny, sa pričinilo o to, že štvrtkové hlasovanie ministrov bude rozdelené na dve časti. V jednej sa bude rozhodovať o Chorvátsku a v druhej o Rumunsku a Bulharsku. To má zabezpečiť, aby sa Chorváti prípadne nestali obeťou výhrad voči Rumunsku a Bulharsku, ak by vstup posledných dvoch menovaných krajín ministri napokon nepodporili.



V prípade Chorvátska je jednou z najcitlivejších otázok schopnosť tamojšej polície zaistiť ochranu hraníc so susednými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ (Bosna, Čierna Hora a Srbsko), v kontexte rastúcej nelegálnej migrácie v oblasti západného Balkánu.



Ak sa Chorvátsko od 1. januára pripojí k schengenskému priestoru, malo by to ukončiť dlhé čakanie na hraničných priechodoch s Maďarskom a Slovinskom. Uvoľnenie opatrení však nebude ihneď platiť aj pre leteckú dopravu: z technických príčin sa vstup do Schengenu na letiskách prejaví až od 26. marca.



Chorvátska europoslankyňa Željana Zovková pre TASR uviedla, že členstvo v Schengene je pre Chorvátov výbornou správou najmä z pohľadu turistiky. Pripomenula, že to určite privítajú aj slovenskí turisti cestujúci autom, ktorí kvôli kontrolám museli niekedy čakať na hraniciach aj niekoľko hodín.



"Všetky technické náležitosti pre kontrolu vonkajších hraníc Chorvátsko už splnilo," uviedla Zovková. Rodáčka z Bosny a Hercegoviny pripomenula, že to privíta aj chorvátska menšina v tejto krajine, ktorá má bohaté cezhraničné vzťahy s Chorvátskom. Podľa jej slov Schengen s prísnejšími kontrolami na vonkajších hraniciach znamená sťaženie fungovania zločineckých sietí a organizovania nelegálnej migrácie.



Rumunská europoslankyňa Maria Grapiniová pre TASR pripomenula, že jej krajina už od roku 2011 spĺňa všetky požadované technické kritériá. "Je mi ľúto, že niektoré členské štáty sú proti nášmu vstupu. Ak hovoríme o korupcii či daňových únikoch, tie sú vo všetkých členských krajinách, nedejú sa len v Rumunsku," upozornila. Rozšírenie Schengenu podľa nej znamená, že jednotný trh EÚ bude menej rozdrobený. Ak sa rumunský vstup do Schengenu bude ďalej odkladať, mohlo by to ohroziť samotný projekt európskej integrácie, varovala Grapiniová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)