Chorváti zadržali a prepustili primátora bosnianskeho mesta Banja Luka
V cele predbežného zadržania strávil noc a dostal pokutu 390 eur.
Autor TASR
Záhreb 24. marca (TASR) - Primátora bosnianskeho mesta Banja Luka Draška Stanivukoviča v pondelok večer zadržala polícia na chorvátskom hraničnom priechode Stara Gradiška. V utorok ho prepustila s dvoma oznámeniami o priestupkoch, píše TASR podľa správy agentúry HINA.
Chorvátske médiá informovali, že Stanivukovič sa vracal z Budapešti a na chorvátsko-bosnianskej hranici odmietol policajtom aj po opakovanej výzve umožniť prehľadať svoju batožinu. V cele predbežného zadržania strávil noc a dostal pokutu 390 eur.
Primátor druhého najväčšieho bosnianskeho mesta na sociálnych sieťach potvrdil, že ho v noci zadržali. Prístup polície označil za systematické obťažovanie spojené s „postojmi voči Srbom“.
