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Chorváti zadržali Maďara za narušenie dopravy na letisku dronom
K incidentu došlo počas jedného z najrušnejších víkendov turistickej sezóny: Na letisku v Splite sa v priebehu dvoch dní očakávalo približne 210 lietadiel a 57.000 cestujúcich.
Autor TASR
Záhreb/Split 2. augusta (TASR) — V Chorvátsku zadržali 36-ročného občana Maďarska pre podozrenie, že pilotoval dron v zakázanom vzdušnom priestore okolo medzinárodného letiska pri Splite, čím narušil letovú prevádzku. Uviedla to v nedeľu polícia Splitsko-dalmatínskej župy, informuje TASR na základe správy agentúry MTI.
Dron bol spozorovaný v blízkosti pristávacej dráhy večer 31. júla, v dôsledku čoho boli dočasne pozastavené štarty a pristátia a lietadlá smerujúce do Splitu museli krúžiť vo vzduchu. Štyri lety boli odklonené na iné letiská a dva odlety boli zrušené. Niekoľko lietadiel malo výrazné meškanie a niektorí cestujúci čakali hodiny v priestoroch terminálu.
Zadržaný občan Maďarska pilotoval dron podľa polície medzi 20.50 a 21.00 h SELČ vo vzdušnom priestore vyhradenom pre lietadlá, čím porušil predpisy letovej prevádzky.
Muž bol vypočutý. Získané informácie dostane prokuratúra, ktorá rozhodne o ďalších právnych krokoch.
Podľa chorvátskeho spravodajského portálu Tportal bol muž v Chorvátsku ako turista, polícia to však nepotvrdila. Neboli zverejnené ani podrobnosti o type dronu, mieste jeho vzletu ani účele letu.
K incidentu došlo počas jedného z najrušnejších víkendov turistickej sezóny: Na letisku v Splite sa v priebehu dvoch dní očakávalo približne 210 lietadiel a 57.000 cestujúcich.
Dron bol spozorovaný v blízkosti pristávacej dráhy večer 31. júla, v dôsledku čoho boli dočasne pozastavené štarty a pristátia a lietadlá smerujúce do Splitu museli krúžiť vo vzduchu. Štyri lety boli odklonené na iné letiská a dva odlety boli zrušené. Niekoľko lietadiel malo výrazné meškanie a niektorí cestujúci čakali hodiny v priestoroch terminálu.
Zadržaný občan Maďarska pilotoval dron podľa polície medzi 20.50 a 21.00 h SELČ vo vzdušnom priestore vyhradenom pre lietadlá, čím porušil predpisy letovej prevádzky.
Muž bol vypočutý. Získané informácie dostane prokuratúra, ktorá rozhodne o ďalších právnych krokoch.
Podľa chorvátskeho spravodajského portálu Tportal bol muž v Chorvátsku ako turista, polícia to však nepotvrdila. Neboli zverejnené ani podrobnosti o type dronu, mieste jeho vzletu ani účele letu.
K incidentu došlo počas jedného z najrušnejších víkendov turistickej sezóny: Na letisku v Splite sa v priebehu dvoch dní očakávalo približne 210 lietadiel a 57.000 cestujúcich.