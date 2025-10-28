< sekcia Zahraničie
Chorvátska exministerka odsúdená za korupciu nastúpi do väzenia
Žalacová si mala pôvodne začať odpykávať dvojročný trest 6. októbra, ale s odvolaním sa na pracovné povinnosti požiadala o odklad.
Autor TASR
Záhreb 28. októbra (TASR) - Župný súd vo Vukovare zamietol odvolanie bývalej chorvátskej ministerky regionálneho rozvoja a fondov EÚ Gabrijely Žalacovej o odloženie začiatku výkonu trestu odňatia slobody. Rozhodol, že 10. novembra nastúpi do záhrebskej väznice, píše TASR podľa agentúry Hina.
Žalacová si mala pôvodne začať odpykávať dvojročný trest 6. októbra, ale s odvolaním sa na pracovné povinnosti požiadala o odklad. Jej žiadosť súd zamietol a zamietol aj následné odvolanie, čím vyčerpala všetky právne možnosti.
V roku 2021 exministerku zatkla Európska prokuratúra (EPPO) pre podozrenie z korupcie a zneužitia fondov EÚ. Išlo o prípad zneužitia právomocí a ovplyvňovanie verejného obstarávania pri tendri na IT systém v hodnote 1,73 milióna eur. Spolu s ňou skončil v putách aj Tomislav Petrič, šéf agentúry pre financovanie a zmluvné vzťahy (SAFU).
V júni 2025 Župný súd v Záhrebe odsúdil Žalacovú na dva roky väzenia za korupciu a zneužitie fondov EÚ na základe dohody o vine a treste. Kancelária EPPO v Záhrebe v tom čase uviedla, že pred pristúpením k dohode o vine a treste zaplatila 200.000 eur ako čiastočnú náhradu škody. Veritelia si ponechali právo požadovať zvyšok.
V septembri 2025 ju Župný súd v Záhrebe odsúdil v inom prípade na sedem mesiacov vo väzení. Išlo o zneužitie fondov EÚ na luxusné večere, vrátane oslavy jej 40. narodenín. Aj v tomto prípade pristúpila na dohodu o vine a treste s EPPO a počas vyšetrovania uhradila celú škodu viac ako 9700 eur.
Ešte ako ministerka v marci 2019 zrazila v meste Vinkovci desaťročné dievča, v tom čase nemala platný vodičský preukaz. Napriek tomu nepodala demisiu a pokračovala vo funkcii až do júla 2019, keď bola odvolaná.
Žalacová si mala pôvodne začať odpykávať dvojročný trest 6. októbra, ale s odvolaním sa na pracovné povinnosti požiadala o odklad. Jej žiadosť súd zamietol a zamietol aj následné odvolanie, čím vyčerpala všetky právne možnosti.
V roku 2021 exministerku zatkla Európska prokuratúra (EPPO) pre podozrenie z korupcie a zneužitia fondov EÚ. Išlo o prípad zneužitia právomocí a ovplyvňovanie verejného obstarávania pri tendri na IT systém v hodnote 1,73 milióna eur. Spolu s ňou skončil v putách aj Tomislav Petrič, šéf agentúry pre financovanie a zmluvné vzťahy (SAFU).
V júni 2025 Župný súd v Záhrebe odsúdil Žalacovú na dva roky väzenia za korupciu a zneužitie fondov EÚ na základe dohody o vine a treste. Kancelária EPPO v Záhrebe v tom čase uviedla, že pred pristúpením k dohode o vine a treste zaplatila 200.000 eur ako čiastočnú náhradu škody. Veritelia si ponechali právo požadovať zvyšok.
V septembri 2025 ju Župný súd v Záhrebe odsúdil v inom prípade na sedem mesiacov vo väzení. Išlo o zneužitie fondov EÚ na luxusné večere, vrátane oslavy jej 40. narodenín. Aj v tomto prípade pristúpila na dohodu o vine a treste s EPPO a počas vyšetrovania uhradila celú škodu viac ako 9700 eur.
Ešte ako ministerka v marci 2019 zrazila v meste Vinkovci desaťročné dievča, v tom čase nemala platný vodičský preukaz. Napriek tomu nepodala demisiu a pokračovala vo funkcii až do júla 2019, keď bola odvolaná.