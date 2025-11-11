< sekcia Zahraničie
Chorvátska exministerka Žalacová nastúpila do väzenia
V Diagnostickom centre väznice Remetinec zostane približne mesiac a potom ju prevezú do ženskej väznice v Požege, kde strávi zvyšok trestu.
Autor TASR
Záhreb 11. novembra (TASR) - Bývalá chorvátska ministerka regionálneho rozvoja a fondov EÚ Gabrijela Žalacová si začala odpykávať dvojročný a sedemmesačný trest odňatia slobody za korupciu a zneužívanie verejných peňazí na súkromné účely. Podľa agentúry Hina sa v pondelok krátko pred 22.00 h dostavila do väznice Remetinec v Záhrebe, píše TASR.
V Diagnostickom centre väznice Remetinec zostane približne mesiac a potom ju prevezú do ženskej väznice v Požege, kde strávi zvyšok trestu. Žalacová si mala pôvodne začať odpykávať dvojročný trest 6. októbra, ale s odvolaním sa na pracovné povinnosti požiadala o odklad. Jej žiadosť súd zamietol a zamietol aj následné odvolanie, čím vyčerpala všetky právne možnosti.
V roku 2021 Žalacovú zatkla Európska prokuratúra (EPPO) pre podozrenie z korupcie a zneužitia fondov EÚ pri ovplyvňovaní verejného obstarávania pri tendri na IT systém v hodnote 1,73 milióna eur. Spolu s ňou skončil v putách aj Tomislav Petrič, šéf agentúry pre financovanie a zmluvné vzťahy (SAFU).
Na základe dohody o vine a treste ju v júni 2025 Župný súd v Záhrebe odsúdil na dva roky väzenia za korupciu a zneužitie fondov EÚ. Kancelária EPPO v Záhrebe v tom čase uviedla, že pred pristúpením k dohode o vine a treste zaplatila 200.000 eur ako čiastočnú náhradu škody.
V septembri 2025 ju Župný súd v Záhrebe odsúdil v inom prípade na sedem mesiacov vo väzení. Išlo o zneužitie fondov EÚ na luxusné večere, vrátane oslavy jej 40. narodenín. Aj v tomto prípade pristúpila na dohodu o vine a treste s EPPO a počas vyšetrovania uhradila škodu viac ako 9700 eur.
Žalacová ešte ako ministerka v marci 2019 zrazila v meste Vinkovci desaťročné dievča, v tom čase nemala platný vodičský preukaz. Napriek verejnému tlaku nepodala demisiu a pokračovala vo funkcii až do júla 2019, keď bola odvolaná.
