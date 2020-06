Chorvátska exprezidentka protestovala proti výrokom o interrupciách

Záhreb 19. júna (TASR) - Bývalá chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová sa pripojila k ženám, ktoré zverejnením svojej fotografie so vztýčeným prostredníkom reagovali na výroky viacerých politikov k problematike interrupcií.



Zverejnením svojej fotografie s "neslušným" gestom na sociálnych sieťach podporili túto protestnú kampaň už mnohé chorvátske herečky, novinárky i ďalšie osobnosti.



Téma interrupcií sa dostala do verejnej diskusie v rámci kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Chorvátsku uskutočnia 5. júla.



Grabarová-Kitarovičová pre denník Jutarnji list, ktorý jej fotografiu a vyhlásenie zverejnil v piatkovom vydaní, vysvetlila, že sa pripája k ženám, ktoré "dvíhajú svoj hlas proti tým, ktorí sa nás snažia vrátiť o storočia späť".



Upozornila, že "časy, keď žena sedela v kúte a čakala, čo povie muž, sú dávno preč".



Zdôraznila súčasne, že vždy "bola za život, ale za život, v ktorom je právo voľby. Bez tlaku, bez stigmatizácie a kladenia podmienok, najmä v najcitlivejších životných situáciách, akou je znásilnenie".



Debata na túto tému sa začala, keď spevák a politik Miroslav Škoro, ktorého pravicové Vlastenecké hnutie je v prieskumoch verejnej mienky na treťom mieste, nedávno vyhlásil, že ak žena otehotnie pri znásilnení, "o tom, čo bude ďalej robiť, sa má rozhodnúť po dohode so svojou rodinou".



Škoro sa tiež prihlásil k výroku Gordana Jandrokoviča z vládnuceho konzervatívneho Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ), že "život sa začína počatím".



Nino Raspudič, ktorý je na kandidátnej listine konzervatívnej strany Most, zasa v rámci vyjadrení k tejto téme vyhlásil, že potrat je "vražda". V televíznej diskusii začiatkom júna tiež tvrdil, že percento znásilnených žien, ktoré sa rozhodnú pre potrat, je "veľmi malé".



Ministerka školstva Blaženka Divjaková označila tieto vyhlásenia za "sadistické ponižovanie žien a ich práv ... v záujme dosiahnutia politických cieľov".



Na sociálnej sieti Facebook ministerka ironicky napísala, že ďalším krokom by mohlo byť, že ženy by mohli smieť hlasovať až po tom, ako sa poradia s mužskými členmi svojej rodiny.



Ministerka kultúry Nina Obuljenová-Koržineková vo štvrtok uviedla, že o práve žien na potrat by sa malo diskutovať oveľa dôstojnejšie, nie tak, ako to urobil Škoro. Ten v piatok vyhlásil, že jeho výrok bol vytrhnutý z kontextu.



V Chorvátsku je interrupcia legálna do 10. týždňa tehotenstva. Vyplýva to zo zákona zo 70. rokov, keď bolo Chovátsko súčasťou komunistickej Juhoslávie. AFP uviedla, že prístup žien k tomuto zákroku je čoraz zložitejší, keďže lekári ho často odmietajú vykonávať z morálnych dôvodov, pod tlakom cirkvi.



V roku 2017 najvyšší súd v Chorvátsku rozhodol, že zákon o interrupciách je zastaraný.



Ľudskoprávne združenia sa v súvislosti s týmto vývojom obávajú, že tento súdny verdikt by mohlo pripraviť cestu pre ďalšie prekážky v dostupnosti interrupcií.



AFP informovala, že týždeň pred voľbami sa v hlavnom meste Záhreb bude konať každoročný pochod za život a proti potratom.



Ku katolíckej viere sa v Chorvátsku hlási asi 90 percent zo 4,2 milióna obyvateľov a cirkev hrá v tejto spoločnosti dôležitú úlohu, uviedla AFP.