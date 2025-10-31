< sekcia Zahraničie
Chorvátska komora architektov: Mobilné domy sú pevné stavby
Autor TASR
Záhreb 31. októbra (TASR) - Chorvátska komora architektov (HKA) nesúhlasí s názorom ministerstva cestovného ruchu, že mobilné domy sa nepovažujú za trvalé budovy, a preto by sa mohli umiestňovať už vo vzdialenosti 25 metrov od pobrežia. TASR o tom píše podľa správy tlačovej agentúry Hina.
Podľa návrhu zákona ministerstva územného plánovania, výstavby a štátneho majetku má byť zakázané umiestňovanie mobilných domov do vzdialenosti 100 metrov od pobrežia vo vyhradených stavebných zónach a 25 metrov v turistických oblastiach s osemročným prechodným obdobím. Cieľom je minimalizovať vplyv nekontrolovanej apartmánovej výstavby na okolie a komunitu a zachovať prístup verejnosti k moru.
Podľa HKA sú formálne „mobilné domy“ v skutočnosti stavby – sú pripevnené k zemi a pripojené k inžinierskym sieťam – a preto by pre ne mali platiť predpisy ako pre prefabrikované budovy. Aj doplnkové stavby ako bazény, terasy a prístrešky sú pevné stavby, uviedla komora architektov.
Varovala, že rozsiahla výstavba mobilných domov bude prekračovať plánované limity hustoty zástavby a zhorší dodržiavanie bezpečnostných noriem. K návrhu zákona o územnom plánovaní uviedla, že výstavba mimo určených oblastí musí byť starostlivo obmedzená a povolená len pre rozvoj spojený s tradičným spôsobom života, ktorý súvisí s morom a poľnohospodárstvom a svojou povahou a účelom patrí do pobrežného pásma.
