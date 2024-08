Chorvátski hasiči pri Splite bojujú s rozsiahlym požiarom

Split 28. augusta (TASR) — Takmer 300 hasičov bojovalo v noci na stredu s požiarom pri chorvátskej obci Žrnovnica ležiacej v regióne Dalmácia neďaleko mesta Split. Rýchlo sa šíriaci požiar ohrozoval aj budovy. Zo strachu pred plameňmi začali z oblasti odchádzať turisti, informuje TASR na základe správy agentúry HINA a ďalších chorvátskych médií.



Požiar vypukol v pondelok večer po intenzívnej búrke, ktorá zasiahla južné oblasti Chorvátska. Rozpútal ho úder blesku na kopci Markovača a v priebehu niekoľkých hodín sa rýchlo rozšíril do okolitých oblastí. V utorok vplyvom vetra opäť zmohutnel.



Denník Slobodna Dalmacija s odvolaním sa na hasičské operačné stredisko Splitsko-dalmatínskej župy informoval, že zhorelo asi 700 hektárov vegetácie. Na mieste v noci zasahovalo 294 hasičov s 86 kusmi techniky. Pri zásahu sa ľahko zranili dvaja hasiči.



Pre požiar bola dočasne prerušená premávka na ceste medzi Žrnovicou a obcou Tugare a presmerovaná na jadranskú magistrálu medzi Omišom a Splitom.



K haseniu požiaru boli privolaní hasiči zo Zadaru, Splitu a Šibeniku.



Podľa webu Dalmacija Danas sa situácia v Žrnovnici upokojila, no požiar sa rozšíril aj k susednej obce Donje Sitno.



Línia požiaru je dlhá asi kilometer. Hasiči vytvorili zábrany a dohliadajú na to, aby sa požiar nerozšíril.